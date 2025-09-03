Pronostico Svizzera-Kosovo: primi 3 punti in cassaforte con il record

Svizzera-Kosovo è una partita valida per la prima giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca venerdì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Come vi abbiamo raccontato in un altro articolo apparso sul nostro canale Telegram, la quota della vittoria della Svizzera è in discesa. Quindi occhio a non lasciarsela sfuggire, perché il cammino degli elvetici in queste qualificazioni al prossimo Mondiale inizierà con una vittoria.

Sì, e sarà la Svezia a giocarsi il primo posto nel girone contro questa nazionale che purtroppo noi italiani conosciamo bene: non solo la Svizzera ci ha eliminato dal Mondiale che si è giocato tre anni fa, ma ci ha anche fatto fuori dall’Europeo dello scorso anno. Una vera e propria bestia nera per noi. E anche per il Kosovo, nella notte di venerdì. Sì, perché ci sono pochissime possibilità che la formazione ospite, nonostante qualche elemento di valore, possa uscire indenne da questa trasferta.

Eppure, negli altri tre precedenti che ci sono stati sono venuti fuori tre pareggi. Incredibile ma vero. Se la Svizzera batte senza problemi l’Italia, non riesce, o almeno non è riuscita fino al momento, mai a mettere sotto questa nazionale kosovara che scende in campo ogni volta dando davvero tutto quello che ha a disposizione. Ma questa volta non ci sarà scampo.

Come vedere Svizzera-Kosovo in diretta tv e in streaming

La sfida Svizzera-Kosovo è in programma venerdì 5 settembre alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Comparazione quote

La vittoria della Svizzera è quotata 1.33 su Goldbet e Lottomatica e a 1.33 su Snai. Il segno NO GOL, invece, ha un valore di 1.90 su GoldBet e Lottomatica.

Negli altri tre precedenti è sempre finita in pareggio ed entrambi le nazionali hanno trovato la via della rete. Questa volta vincerà la Svizzera e crediamo che solamente la formazione padrona di casa possa riuscire a segnare. In ogni caso, la vittoria interna, è scritta. Quasi matematica.

Le probabili formazioni di Svizzera-Kosovo

SVIZZERA (4-1-4-1): Kobel; Schimdt, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka; Manzambi, Aebischer, Freuler, Ndoye; Embolo.

KOSOVO (3-4-2-1): Bekaj; Vojvoda, Dollova, Raci; Haderhjonaj, Emerrlhau, Rexbecaj, Rrdudhani; Jashari, Korenica; Muriqi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0