US Open, pronostico Sinner-Musetti: è il derby delle incognite

Derby azzurro dalle mille incognite sotto il cielo di New York: ai quarti di finale sarà Jannik Sinner contro Lorenzo Musetti, ecco il pronostico.

Alexander Bublik avrebbe potuto impensierirlo. Qualche mese fa, del resto, lo aveva buttato fuori dal torneo di Halle vincendo in rimonta e apponendo la firma su una delle imprese più gloriose della sua carriera. Eppure, a Flushing Meadows, non c’è stata storia. Jannik Sinner ha letteralmente asfaltato il kazako, battendolo nel giro di 81 minuti e dominando in senso assoluto.

Lorenzo Musetti, fatta eccezione per un primo turno più sudato, ha passeggiato sul velluto come il suo collega azzurro. Entrambi dovrebbero aver conservato energia a sufficienza, insomma, per affrontare i quarti di finale con il mood giusto e spingere fino a che ne avranno la forza. Due percorsi puliti e senza sbavature, uno dei quali, però, s’interromperà bruscamente domani, avendo deciso, il destino, di metterli l’uno contro l’altro.

La sensazione, alla vigilia del match, è che sarà una grande partita. Sinner, per dirla con le parole di Bublik, è in modalità intelligenza artificiale. Sembra un bot, se vogliamo, che non ne sbaglia una. Ma Musetti, dal canto suo, dispone di tutte le armi necessarie per spezzare il ritmo di Jannik: back, traiettorie lavorate, cambi d’altezza, tutti quei “giochi di prestigio”, insomma, che rendono il suo tennis magico e spettacolare in tutto e per tutto. Potrebbe aprirsi qualche varco, se giocherà come solo lui sa fare, ma sulle superfici rapide, si sa, la linearità e la pesantezza dei colpi di Sinner tendono a pesare più di qualunque altra cosa. Non a caso, a riprova di ciò, nei precedenti il bilancio pende verso Jannik.

Come vedere Sinner-Musetti in diretta tv in chiaro e in streaming

Il quarto di finale degli Us Open tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti sarà trasmesso mercoledì 3 settembre in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre, canale 212 di Sky). Sarà possibile vedere la sfida tra Sinner e Musetti anche in streaming sul sito di Supertennis o su SuperTennix. Gli abbonati Sky, invece, potranno assistere al match su Sky Sport Uno (canale 201) e sul canale tematico Sky Sport Tennis (canale 203). Disponibile anche la diretta streaming sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Sinner-Musetti: il pronostico

Considerato lo stato di forma e di grazia del numero 1 al mondo, si delinea un pronostico abbastanza chiaro. Sarà un tira e molla per buona parte del match, nella misura in cui Musetti ha mostrato una gestione emotiva abbastanza a New York. Lo scenario più probabile è che a vincere sia Sinner, ma in 4 set: le variazioni del carrarino potrebbero disorientare, per qualche turno di servizio, il re del ranking Atp, che dovrà stare bene attento, tuttavia, soprattutto in fase di avvio del match.