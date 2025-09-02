Kelly Piquet incendia il web in bianco: fascino esplosivo

Kelly Piquet incanta con un abito bianco corto e scollato: eleganza, fascino e forma perfetta in un look che incendia il web e cattura l’attenzione di tutti.

Guai a dire che sia “solo” la compagna di Max Verstappen. Kelly Piquet è una trottola: ha talmente tanti di quegli impegni professionali che non sta ferma un solo secondo. Modella, editorialista, blogger e professionista delle pubbliche relazioni, alterna viaggi e apparizioni pubbliche con estrema nonchalance. Il tutto senza mai passare inosservata.

Elegante com’è, con quell’equilibrio tra discrezione e glamour che sin dal principio ha sempre caratterizzato il suo modo di fare, Kelly è riuscita a conquistare non solo il pubblico della Formula 1, mondo attorno al quale è cresciuta, ma anche quello dei social, trasformandosi in una vera icona di stile. Dopo le trasferte in giro per il mondo al fianco del pilota olandese, Piquet ha ritrovato i riflettori anche in occasione di alcuni eventi mondani, dove ha sfoggiato look che hanno fatto parlare a lungo i social.

Tra collaborazioni fashion, scatti da rivista e il legame con uno degli uomini più vincenti dello sport contemporaneo, dunque, la sua figura è diventata un punto di riferimento per chi segue sia la Formula 1 sia le tendenze lifestyle. Il che non ci stupisce neanche un po’, in tutta franchezza, visto che la Piquet conosce a menadito i trucchi del mestiere e sa bene come catalizzare su di sé l’attenzione dei follower.

Abito corto, scollatura profonda: Kelly Piquet regina glamour

Nelle ultime foto apparse sul suo profilo, Kelly indossa un abito bianco cortissimo, con una scollatura profonda che mette in risalto la sua silhouette impeccabile. Una scelta che unisce sensualità e raffinatezza, confermando ancora una volta la sua straordinaria capacità di osare senza mai perdere quella classe che in lei è praticamente innata.

La modella appare in forma smagliante, con un sorriso naturale e i movimenti raffinati. Non sorprende che i complimenti in calce al post si siano sprecati, con follower provenienti da tutto il mondo che hanno sottolineato quanto Kelly sappia incantare ogni volta che decide di condividere un momento della sua vita privata.

Se il pilota, insomma, domina i circuiti mondiali, la sua dolce metà domina la scena social e mondana. Gli ultimi scatti di Kelly Piquet lo confermano: talento, stile e fascino possono convivere perfettamente e il risultato non può che lasciare senza parole.