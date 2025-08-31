Kalinskaya, il like dell’ex fidanzato tennista alle foto di Flaunt: il dettaglio che nessuno si aspettava

Le foto mozzafiato di Anna Kalinskaya su Flaunt conquistano tutti, compreso il suo famoso ex fidanzato tennista: il gesto non passa inosservato.

Alla fine, con buona pace dei follower che avevano sperato e confidato in un attesissimo ritorno di fiamma, si era trattato solo ed esclusivamente di una fake news. Anche se solo per poche ore, infatti, era stato dato per certo che Jannik Sinner avrebbe giocato il torneo di doppio misto agli Us Open in coppia con la sua ex fidanzata, Anna Kalinskaya.

Notizia, poi rivelatasi falsa, come detto, che aveva persuaso il pubblico di un possibile ritorno di fiamma tra i due tennisti. Sta di fatto che poi, in realtà, non solo non sono scesi in campo insieme, ma l’azzurro neanche l’ha mai disputato quel torneo per via del virus che gli ha dato filo da torcere a Cincinnati. La verità, dunque, è che i due ragazzi non si sono riappacificati. E non si sono neanche rimessi insieme. Non è la sua collega russa, dunque, la ragazza della quale Sinner si sarebbe innamorato, come da lui rivelato nei giorni scorsi a New York.

Lui ha ritrovato la felicità tra le braccia della modella danese Laila Hasanovic, mentre lei, in questo momento, sembra più focalizzata sul tennis e sulla sua inseparabile amica a quattro zampe che non sulla vita sentimentale. Il passato, tuttavia, è tornato a bussare prepotentemente alla sua porta e lo ha fatto, guarda caso, proprio nelle scorse ore.

Sinner, lo shooting che fa discutere e quel like inaspettato

La splendida Anna ha pubblicato sui social alcuni degli scatti dello shooting di cui è stata protagonista per il magazine Flaunt. Foto incredibile, che la ritraggono in una versione mai vista, ben più audace di quella alla quale siamo abituati.

I like e i commenti in calce a questo carosello si sono ovviamente sprecati, ma c’è un “Mi piace” che è saltato agli occhi più di tanti altri. Quello, cioè, del suo ex fidanzato. Non di Jannik Sinner – i due non si seguono neanche più su Instagram da ormai diversi mesi – ma quello di Nick Kyrgios, il tennista australiano con il quale la Kalinskaya ha avuto una relazione piuttosto tormentata in passato.

Dalle notizie circolate sembrava che non fossero in buoni rapporti, ma il fatto che lui la segue e ne apprezzi i contenuti sembrerebbe suggerire che, alla fine, abbiano riallacciato.