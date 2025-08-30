Dimenticate la vecchia Sabalenka: la versione 2.0 di Aryna lascia tutti a bocca aperta

La tennista Aryna Sabalenka si mostra più femminile e seducente che mai: sulla copertina di Boardroom in una nuovissima versione.

C’è un divario di quasi 2000 punti tra Aryna Sabalenka e la seconda classificata, Coco Gauff, il che sta a significare che, ancora per un po’, la tigre bielorussa potrà dormire sonni tranquilli. Sa bene, però, la fortissima campionessa, che Iga Swiatek è ufficialmente tornata e che il suo obiettivo, di sicuro, sarà quello di riprendersi la vetta del ranking.

Prospettiva che, ad ogni modo, sicura com’è del suo tennis e del suo talento, non sembra impensierirla più di tanto. O magari la preoccupa, sì, ma non lo lascia trasparire in maniera eccessiva, avendo lei la consapevolezza del fatto che certi status sono effimeri e che tutto, nello sport, come del resto nella vita, può cambiare da un momento all’altro.

Sembra rilassata, quasi spensierata, dicevamo, anche perché questo, a giudicare dai suoi contenuti social e dalle dichiarazioni rilasciate alla stampa, è un periodo particolarmente felice per lei. Ha ritrovato l’amore e la sua love story procede a gonfie vele, così come va benissimo anche sul fronte professionale. Non ci riferiamo solo al tennis, sebbene resti inteso che quella sia la sua occupazione principale, ma a tutte le attività che fanno da contorno alla sua carriera sportiva.

Copertina da urlo per la “nuova” Sabalenka

Sabalenka è ufficialmente entrata, è questa l’impressione generale, nella sua fase 2.0. Dimenticate la vecchia Aryna, tutta sneakers, capelli raccolti e canotte, perché i contenuti che sta pubblicando sui social segnano chiaramente un significativo cambio di rotta da parte della campionessa bielorussa.

Già nelle ultime settimane si era notata un’evoluzione in termini di stile e di sex appeal, ma adesso che è comparsa sulla copertina di Boardroom ne abbiamo la certezza assoluta. Sulla prima e nello shooting all’interno appare più femminile che mai e sorprendentemente elegante, tanto da aver lasciato a bocca aperta tutti i suoi sostenitori.

Il look scelto è in perfetto stile preppy, con capi sofisticati e dettagli curati che accentuano la sua sensualità. Un’evoluzione stilistica che conferma il passaggio da atleta acqua e sapone a vera icona glamour, senza però che la tennista abbia mai tradito la passione per il tennis. Gli scatti rivelano una Sabalenka più consapevole della propria immagine, capace di giocare con charme e sensualità in modo naturale e raffinato.