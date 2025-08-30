Anna Kalinskaya, fascino da copertina: lo shooting è già iconico

La tennista Anna Kalinskaya, ex di Jannik Sinner, sorprende tutti con la sua copertina su Flaunt: foto iconiche e un fascino che va oltre il campo da tennis.

Anna Kalinskaya, il che non può farci che piacere, sta vivendo un momento d’oro, dentro e fuori dal campo. Un periodo più sereno, indubbiamente meno turbolento dal quale, finalmente, è uscita a testa alta. Tra infortuni e ritiri, lacrime e problemi di vario genere – anche sentimentali, avendo lei rotto con il tennista Jannik Sinner – il destino l’ha messa a dura prova. Ma il peggio, per fortuna, è ormai alle spalle.

Ha recuperato lo smalto che aveva perso e adesso è tornata a brillare come non mai. Tanto è vero che Flaunt, magazine internazionale che ruota attorno a moda e cultura, l’ha voluto il qualità di protagonista di un servizio speciale. L’ha promossa, dunque, a nuova icona di stile, costruendo per lei uno shooting che valorizzasse la sua bellezza mozzafiato e un servizio che raccontasse, invece, tutto quello che solo in pochi conoscono di lei.

Le foto che ne sono scaturite, manco a dirlo, hanno rapidamente fatto il giro del web. Sono deliziose e ci mostrano la bella Anna come mai l’avevamo vista prima di questo momento. Negli scatti in questione è sofisticata, elegante e al tempo stesso incredibilmente magnetica, con quella bellezza acqua e sapone che le appartiene da sempre e che le ha permesso di scalare l’Olimpo delle tenniste più belle e affascinanti della storia dello sport.

Non solo tennis: Kalinskaya lascia tutti a bocca aperta

Le foto pubblicate su Flaunt ritraggono una donna sicura di sé, capace di trasformarsi, all’occorrenza, in una vera musa fashion. Abiti ricercati, pose decise ed eleganza fanno da cornice a un servizio che ha stupito anche chi la conosce soprattutto per i suoi risultati sul cemento dei grandi tornei. È l’ennesima conferma di quanto Kalinskaya stia diventando un personaggio di riferimento non solo per il tennis, ma anche per il mondo dello stile e dell’immagine.

La scelta del magazine di dedicarle tanto spazio è, poi, chiaramente significativa: Flaunt ha da sempre un occhio attento alle nuove tendenze e alle personalità emergenti, ma solo a quelle che si ritiene essere capaci di lasciare un segno. E Kalinskaya, con la sua bellezza raffinata e un’eleganza mai banale, rientra perfettamente in questo profilo.

I follower, naturalmente, non sono rimasti indifferenti. Sui social lo shooting ha raccolto migliaia di like e centinaia di commenti entusiasti, molti dei quali sottolineano come Anna stia conquistando un posto di primo piano anche lontano dal tennis. Tra complimenti, like e messaggi d’ammirazione, emerge la sensazione che questa copertina possa rappresentare un vero punto di svolta per la sua immagine pubblica. Il riscatto di cui l’ex lady Sinner era, probabilmente, in cerca già da tempo.