Pronostici Premier League 30 agosto ore 16:00: ripartenza obbligata dopo il disastro

Premier League, il Manchester United dopo l’ennesimo psicodramma consumatosi in League Cup va a caccia della prima vittoria stagionale.

In settimana nella piccola cittadina di Grimsby è accaduto l’imponderabile: il Manchester United è finito fuori dalla League Cup, eliminato da una squadra che milita in League Two, la quarta serie del sistema calcistico inglese, dopo una lunghissima serie di calci di rigore. I Red Devils hanno probabilmente toccato uno dei punti più bassi della loro storia. In svantaggio addirittura di due gol – due sviste clamorose di Onana – dopo essere riusciti a recuperare hanno avuto la peggio dal dischetto. Decisivi, ironia della sorte, gli errori di Mbeumo e Cunha, entrambi acquistati in estate per circa 140 milioni di euro complessivi.

Inutile dire che la situazione sia già esplosiva: gli uomini di Ruben Amorim, infatti, non sono partiti con il piede giusto neppure in campionato, racimolando a malapena un punto tra Arsenal e Fulham.

Diventa fondamentale, a questo punto, voltare pagina nella sfida casalinga con il neopromosso Burnley, nella quale si gioca tanto anche lo stesso tecnico, anche lui ormai non esente da critiche. Con questo United tutto è possibile: pur essendo sfavoriti, crediamo che i Clarets, rinvigoriti dal primi successo in Premier League con il Sunderland e vittoriosi anche in League Cup (2-1 al Derby County), riescano a segnare almeno una rete a Old Trafford. Prevediamo equilibrio, invece, nella sfida tra Sunderland e Brentford: i padroni di casa, dopo aver iniziato col botto (3-0 al West Ham), sono incappati nella prima sconfitta (2-0 a Burnley) ed in settimana sono stati eliminati dalla League Cup dall’Huddersfield dopo i rigori. La voglia di tornare a racimolare punti, insomma, è tanta nella sfida con le Bees, che a differenza dei Black Cats hanno vinto le ultime due tra coppa e campionato, battendo Aston Villa e Bournemouth.

Le previsioni sulle altre partite

Il Tottenham di Thomas Frank è una delle tre squadre a punteggio pieno insieme ad Arsenal e Liverpool: non era affatto scontato che gli Spurs, agli albori di un nuovo corso, partissero così bene. Nello scorso fine settimana i londinesi hanno espugnato addirittura l’Etihad Stadium, piegando 2-0 il Manchester City e facendo registrare un altro clean sheet.

Hanno buone possibilità di imporsi anche sul Bournemouth, appena eliminato dalla League Cup (sconfitta per 0-2 con il Brentford), anche se contro i rossoneri sarà difficile tenere la porta inviolata per la terza volta di fila. Chiudiamo con il match del Molineux tra Wolverhampton ed Everton, altre due squadre che in settimana sono state impegnate nella Coppa di Lega: i Lupi hanno ottenuto il primo successo stagionale nella rocambolesca sfida con il West Ham (3-2), riscattando il pessimo inizio in campionato (due sconfitte su due); i Toffees invece non hanno avuto problemi contro il piccolo Mansfield, seconda affermazione dopo il 2-0 di domenica scorsa al Brighton nello stadio nuovo di zecca. Immaginiamo una gara per larga parte bloccata, in cui il numero dei gol complessivi sarà verosimilmente inferiore a tre.

Premier League: possibili vincenti

Manchester United (in Manchester United-Burnley)

Sunderland o pareggio (in Sunderland-Brentford)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Manchester United-Burnley

Tottenham-Bournemouth

Premier League: la partita da almeno un gol per squadra

Tottenham-Bournemouth

La partita da meno di quattro gol complessivi

Wolverhampton-Everton

Comparazione quote

La vittoria del Manchester United è quotata a 1.35 su Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” in Tottenham-Bournemouth è quotato invece a 1.48 su Lottomatica e a 1.50 su Snai.

