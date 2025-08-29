Pronostici Bundesliga 30 agosto ore 15:30: arrivano i primi tre punti

Bundesliga, contro il Bayern Monaco all’esordio il Lipsia ha subito la sua peggior sconfitta di sempre nel massimo campionato tedesco: riscatto immediato?

L’Allianz Arena è notoriamente un luogo inospitale per tutte le squadre della Bundesliga e tornare con punti in tasca dalla Baviera è impresa assai ardua. Neppure il tifoso più pessimista del Lipsia, tuttavia, poteva immaginare una serata così disastrosa una settimana fa, nella gara inaugurale della Bundesliga 2025-26.

I Roten Bullen invece sono stati letteralmente travolti dai campioni di Germania in carica: un 6-0 senz’appello che rappresenta il peggior risultato di sempre del club sassone nel massimo campionato tedesco. Partenza traumatica, dunque, per gli uomini di Ole Werner, la cui difesa aveva ballato già in Coppa di Germania contro il modesto Sandhausen, battuto 4-2 nella prima uscita stagionale. Un Lipsia, insomma, troppo brutto per essere vero e che farà di tutto per voltare immediatamente pagina nel match casalingo con l’Heidenheim. In fondo alla classifica ci sono anche i rossoblù di Frank Schmidt, sconfitti 3-1 davanti ai propri tifosi dal Wolfsburg: alla Red Bull Arena per il club che nella passata stagione ha evitato la retrocessione nello spareggio si preannuncia un altro pomeriggio complicato.

Vittoria alla portata anche per l’Eintracht Francoforte, a valanga sabato scorso sul Werder Brema, annichilito 4-1. Dopo i cinque gol segnati all’Envers in Coppa di Germania, le Adler hanno confermato di stare bene dal punto di vista realizzativo: a Sinsheim contro l’Hoffenheim non dovrebbero avere problemi a trovare la via del gol, anche se dovranno vedersela con una squadra che all’esordio è stata capace di fare il colpaccio in casa del Bayer Leverkusen (1-2).

Le previsioni sulle altre partite

Non poteva iniziare peggio l’avventura di Erik ten Hag sulla panchina del Bayer Leverkusen: fin troppo fragili le Aspirine, che probabilmente avranno bisogno di tempo per elaborare gli addii di Xabi Alonso e di due giocatori chiave del ciclo del tecnico spagnolo come Wirtz e Frimpong. Attesa comunque una reazione da parte del Leverkusen nella trasferta di Brema con il Werder: difficile, al tempo stesso, che la porta rimanga inviolata.

Non dovrebbe infine deludere dal punto di vista della prolificità la sfida tra Stoccarda e Borussa M’Gladbach: gli Svevi hanno sempre subito gol nelle tre partite ufficiali disputate finora, compreso il pirotecnico 4-4 con il Braunschweig in Coppa di Germania, in cui i biancorossi l’hanno spuntata ai calci di rigore. Prime marcature in arrivo per il Borussia, reduce dallo 0-0 con il neopromosso Amburgo.

Bundesliga: possibili vincenti

Lipsia (in Lipsia-Heidenheim)

Eintracht Francoforte o pareggio (in Hoffenheim-Eintracht Francoforte)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Lipsia-Heidenheim

Stoccarda-Borussia Monchengladbach

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Werder Brema-Bayer Leverkusen

Hoffenheim-Eintracht Francoforte

Comparazione quote

La vittoria del Lipsia è quotata a 1.43 su Lottomatica e a 1.40 su Snai. Il segno “Gol” in Werder Brema-Bayer Leverkusen è quotato invece a 1.50 su Lottomatica e a 1.47 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI