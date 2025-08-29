I pronostici di venerdì 29 agosto: Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 29 agosto, ci sono gli anticipi di Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga e Ligue 1 più altri campionati minori

La seconda giornata di Serie A inizia questo venerdì con due partite, una delle quali vedrà in campo il Milan clamorosamente sconfitto dalla Cremonese all’esordio a San Siro. Il Diavolo non può proprio permettersi di compiere un altro passo falso a Lecce, non sfruttando un calendario alquanto abbordabile almeno nella prima parte del torneo. La sfida con i salentini sarà un altro banco di prova per una squadra chiamata subito a reagire dopo il debutto da incubo.

Per battere i giallorossi, però, servirà un atteggiamento diverso: la squadra di Eusebio Di Francesco una settimana fa è uscita indenne da un campo difficile come Marassi pareggiando 0-0 con il Genoa. Bene soprattutto in fase di non possesso, anche se alcune parate di Falcone sono state determinanti per salvare il risultato ed impedire ai rossoblù di trovare il gol del vantaggio.

I pronostici sulle altre partite

La Cremonese invece non vuole smettere di sognare e chiede strada in casa ad un’altra squadra neopromossa, il Sassuolo. I neroverdi, al contrario, non hanno racimolato punti all’esordio. Gli uomini di Fabio Grosso hanno potuto poco contro un Napoli già in palla, che non ha permesso alla formazione emiliana di sviluppare gioco nonostante fossero scesi in campo con un atteggiamento tutt’altro che conservativo.

Il Sassuolo potrebbe avere le stesse difficoltà della partita con il Napoli, affrontando una squadra organizzata come quella di Nicola, che concederà poco. La Cremonese, però, non ha la qualità dei campioni d’Italia, soprattutto nella propria metà campo: ecco perché ipotizziamo una gara da almeno una rete per parte con un pareggio non da escludere.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + MULTIGOL 1-3 in Lecce-Milan, Serie A, ore 20:45

Vincenti

AL HILAL (in Al Hilal-Al Riyadh, Saudi Pro League, ore 17:50)

(in Al Hilal-Al Riyadh, ore 17:50) LENS (in Lens-Brest, Ligue 1, ore 21:00)

(in Lens-Brest, ore 21:00) EMPOLI O PAREGGIO (in Reggiana-Empoli, Serie B, ore 20:30)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Al Taawoun-Al Nassr , Saudi Pro League, ore 20:00

, Saudi Pro League, ore 20:00 Al Hilal-Al Riyadh , Saudi Pro League, ore 17:50

, Saudi Pro League, ore 17:50 Jong Ajax-MVV Maastricht, Eerste Divisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Reggiana-Empoli , Serie B, ore 20:30

, Serie B, ore 20:30 FC Emmen-Den Bosch , Eerste Divisie, ore 21:00

, Eerste Divisie, ore 21:00 Jong PSV-Jong AZ, Eerste Divisie, ore 21:00

Comparazione quota totale (gol + over): 9.69 GOLDBET ; 10.21 SNAI; 9.69 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Cremonese-Sassuolo, Serie A, ore 18:30