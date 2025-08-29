Arriva il docufilm su Sinner: la verità che nessuno aveva mai raccontato

Jannik Sinner si racconta in un inedito docufilm: dal caso Clostebol ai trionfi Slam, un viaggio (con finale a sorpresa) nella carriera e nella vita del campione.

Pensiamo di conoscerne tutti i segreti più reconditi, essendo lui un personaggio di primissimo piano, ma così non è. Ci sono tante cose che non sappiamo di Jannik Sinner ma di cui, è questa la buona notizia, saremo ben presto a conoscenza. Il numero 1 del mondo, infatti, ha finalmente deciso di raccontarsi come mai aveva fatto prima d’ora.

Proprio nelle scorse ore è stato annunciato l’arrivo di un documentario che ripercorrerà per filo e per segno la carriera del fenomeno altoatesino. Si chiamerà Jannik Sinner – The Return e metterà in luce non solo le sue incredibili vittorie, ma anche i momenti bui. Il fatto che nel titolo si alluda a un ritorno non è per nulla casuale: Rolex, promotore dell’iniziativa, ha voluto offrire agli spettatori una narrazione che entrasse nel merito delle vicende più recenti che hanno segnato, in un modo o nell’altro, la vita del campione.

Il docufilm si apre con delle immagini inedite nel suo passato, ma pian piano prende una piega decisamente più drammatica. Questo perché al centro della narrazione c’è, per l’appunto, il famigerato caso Clostebol, che ha messo a dura prova la sua carriera e la sua immagine pubblica. Il focus è sulla sospensione da lui scontata, sul modo in cui ha dovuto accettare quanto accaduto e ritrovare un equilibrio nonostante la tensione che, per forza di cose, ha caratterizzato quei 3 mesi lontano dal campo.

Dalla tempesta alla rinascita: il viaggio personale di Sinner

Il docufilm di Rolex si concentra, in particolar modo, sul ritorno in campo e sui primi allenamenti nel Principato, in vista del rientro, poi avvenuto come noto in occasione degli Internazionali d’Italia.

Particolarmente interessanti saranno i commenti dei coach di Sinner, Simone Vagnozzi e Darren Cahill, attraverso le cui parole emerge come Jannik abbia affrontato la crisi con resilienza, determinazione e voglia di superare ogni ostacolo. Le immagini lo mostrano concentrato, al lavoro sui dettagli del suo gioco, pronto a riprendersi la scena internazionale.

Il viaggio culmina nella finale a Roma, con dei doverosi passaggi sulla straordinaria cavalcata a Parigi e la conquista di Wimbledon. Il documentario non è solo la cronaca dei suoi successi sportivi, dunque, ma una testimonianza del percorso umano di un campione che ha dovuto confrontarsi con le proprie fragilità, trasformandole in energia positiva.