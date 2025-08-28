Pronostico Fiorentina-Polissya Zhytomyr: sul velluto come all’andata

Fiorentina-Polissya Zhytomyr è un match valido per il ritorno dello spareggio di accesso alla fase campionato della Conference League e si gioca giovedì alle 20:00: tv, probabili formazioni, pronostico.

Dopo tre spareggi inaspettatamente sofferti negli anni passati, la Fiorentina stavolta non dovrebbe fare molta fatica a staccare il pass per la fase campionato della Conference League, competizione alla quale la Viola partecipa da tre edizioni consecutive raggiungendo per ben due volte la finalissima (entrambe perse). L’ampio successo per 3-0 ottenuto una settimana fa dagli uomini di Stefano Pioli in Slovacchia contro gli ucraini del Polissya Zhytomyr – costretti a giocare in campo neutro – ha chiuso sostanzialmente ogni discorso relativo alla qualificazione.

Le differenze sono apparse sin da subito evidenti e nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Kean – il bomber viola, provocato da un giocatore del Polissya, è finito anzitempo sotto la doccia – la Fiorentina ha rischiato poco o nulla, trovando anche la rete del tris con Gudmundsson.

Pioli dà spazio alle seconde linee

Niente da fare per la squadra di Ruslan Rotan: il pressing alto non ha pagato contro un avversario con la qualità e la superiorità fisica come la Viola, che non ha avuto problemi a trovare i varchi giusti.

L’impegno continentale però sembra aver tolto energie ai gigliati, apparsi svuotati e poco ispirati domenica scorsa a Cagliari nella prima giornata di campionato: molto meglio i sardi, riusciti a pareggiare in pieno recupero (1-1) un match che avrebbero forse meritato di vincere. C’è ancora tanto la lavorare, dunque, in casa Fiorentina: Pioli, nel frattempo, a Reggio Emilia – si gioca al Mapei Stadium perché il “Franchi” è in ristrutturazione – darà spazio a tante seconde linee nella sfida di ritorno con il Polissya: dal 1′ i nuovi acquisti Viti e Fazzini ma anche chi probabilmente lascerà Firenze entro la fine del mercato come Parisi e Richardson. Kean è squalificato – due giornate per l’attaccante ex Juve – e l’ultimo arrivato, Piccoli, non è ancora stato inserito nella lista Uefa. Chance per Dzeko, pronto a partire titolare dopo essere rimasto in panchina contro il Cagliari.

Come vedere Fiorentina-Polissya Zhytomyr in diretta tv in chiaro e streaming gratis

La sfida Fiorentina-Polissya Zhytomyr è in programma giovedì alle 20:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 254) ed in chiaro su TV8 (canale 108 e 508 del digitale terrestre). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Malgrado l’ampio turnover di Pioli, la Fiorentina dovrebbe riuscire ad avere di nuovo la meglio sul Polissya in una gara che, anche in quest’occasione, dovrebbe regalare almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Polissya Zhytomyr

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Viti; Dodò, Mandragora, Fagioli, Fazzini, Parisi; Richardson, Dzeko.

POLISSYA ZHYTOMYR (4-3-3): Volynets; Kravchenko, Sarapiy, Beskorovanynyi, Krushynskyi; Andryevski, Babenko, Lednev; Gutsulyak, Filippov, Nazarenko.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1