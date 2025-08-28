Pronostici Europa League 28 agosto: queste squadre possono ribaltare tutto

Europa League, terminano i turni di qualificazione della seconda manifestazione continentale: in tante a caccia della remuntada.

Dopo la Champions tocca all’Europa League far calare il sipario sui preliminari che ci hanno tenuto compagnia per tutta l’estate. Entro giovedì sera conosceremo i nomi di tutte le partecipanti alla fase campionato della seconda manifestazione continentale per ordine di importanza: attendono con trepidazione anche Roma e Bologna, le due rappresentanti della nostra Serie A, che non hanno dovuto affrontare i turni di qualificazione.

Le perdenti degli spareggi, è opportuno ricordarlo, avranno il “paracadute” della Conference League: finiranno nella competizione europea meno prestigiosa, proseguendo comunque la loro avventura nelle coppe. Al Panathinaikos basterà non perdere per evitare la retrocessione: un pari in Turchia contro il Samsunspor, battuto 2-1 all’andata – anche se con più fatica del previsto – gli consentirà di staccare il pass per la fase a girone unico. La sensazione è che per i greci non sarà una passeggiata sulla falsariga di sette giorni fa, ma dovrebbero tornare dalla trasferta in terra turca con un risultato positivo. Un’altra squadra ellenica, il PAOK, sarà invece costretto a vincere davanti al proprio pubblico per ribaltare l’1-0 dell’andata contro i croati del Rijeka: a Salonicco, in uno stadio spesso determinante per via del tifo molto caloroso, sarà un’altra musica e la “remuntada” appare possibile contro un avversario che peraltro ha perso le ultime due gare di campionato.

Le previsioni sulle altre partite

Rimonta alla portata anche per il Ludogorets, sconfitto a sorpresa una settimana fa in Macedonia del Nord: lo Shkendija ha avuto la meglio 2-1, risultato che tiene comunque tutto in bilico.

Il fattore campo e l’esperienza nelle competizioni internazionali possono fare la differenza: fiducia ai bulgari in una partita che dovrebbe regalare non poche emozioni come nel primo round. Match da “over 2.5” pure quello tra Genk e Lech Poznan: i belgi all’andata hanno travolto 5-1 i polacchi ed hanno già la qualificazione in tasca. Si preannuncia movimentata, infine, la sfida tra FCSB e Aberdeen, terminata 2-2 in Scozia. La vecchia Steaua ha sempre subito gol nelle ultime dieci partite, mentre gli scozzesi stanno segnando con una certa regolarità come dimostra anche il risultato dell’andata: anche stavolta prevediamo almeno un gol per parte.

Europa League: possibili vincenti

Panathinaikos o pareggio (in Samsunspor-Panathinaikos)

PAOK (in PAOK-Rijeka)

Ludogorets (in Ludogorets-Shkendija)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Ludogorets-Shkendija

Genk-Lech Poznan

Europa League: le partite da almeno un gol per squadra

Genk-Lech Poznan

FCSB-Aberdeen

Comparazione quote

La vittoria del PAOK è quotata a 1.55 su Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” in Genk-Lech Poznan è quotato invece a 1.45 su Lottomatica e Snai.

