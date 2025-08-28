Pronostici Conference League 28 agosto: in tante rischiano grosso

Conference League, una settimana fa non sono mancati i risultati sorprendenti: Mainz obbligato a vincere per ribaltare la sconfitta dell’andata.

La Conference è l’unica delle tre competizioni europee che prevede almeno un preliminare per accedervi: non ci sono, per intenderci, squadre già qualificate alla fase a girone unico. All’edizione 2025-26 parteciperanno le vincenti degli spareggi e le perdenti degli spareggi di accesso all’Europa League.

Le rappresentanti dei cinque principali campionati europei hanno quasi tutte indirizzato la qualificazione: oltre alla Fiorentina, travolgente nella gara d’andata contro gli ucraini del Polissya Zhytomyr, ha fatto dei significativi passi avanti anche il Crystal Palace. Gli inglesi – “retrocessi” d’ufficio in Conference League dalla Uefa per via delle stringenti regole riguardo alla multiproprietà – si sono imposti “solo” 1-0 sui norvegesi del Fredrikstad a Londra ma in Norvegia non dovrebbero correre grossi rischi.

Gli scandinavi, infatti, nonostante in Inghilterra ci abbiano messo tutta la buona volontà, non sono in possesso della qualità necessaria per poter far male e pensare di ribaltare le Eagles di Oliver Glasner, favorite pure nella gara di ritorno. Le altre due possibili vincenti sono Rapid Vienna e RFS Riga: gli austriaci, a sorpresa, all’andata sono stati costretti ad arrendersi 2-1 ai coriacei ungheresi del Gyor, un risultato in ogni caso ribaltabile davanti al proprio pubblico; discorso simile per i lettoni dell’RFS Riga, sconfitti una settimana fa 1-0 dai maltesi dell’Hamrun Spartans, protagonisti fino a questo momento di una vera e propria “favola” che però potrebbe terminare nella capitale del paese baltico.

Le previsioni sulle altre partite

Il Besiktas nel primo round non è andato al di là di un pareggio (1-1) con il Losanna: i bianconeri ora puntano sul fattore campo per piegare un avversario che in Svizzera si è dimostrato più ostico del previsto. In Turchia i gol non dovrebbero mancare.

Qualificazione in tasca invece per l’AZ Alkmaar: gli olandesi hanno vinto 2-0 contro il Levski a Sofia ed hanno buone possibilità di centrare un altro successo ampio tra le mura amiche. Al contrario, rischiano qualcosa Shakhtar Donetsk e Mainz: gli ucraini dovranno per forza vincere in Svizzera contro il Servette, mentre i tedeschi sono obbligati a ribaltare il 2-1 rimediato in Norvegia contro il Rosenborg per non dover fare i conti con un’eliminazione che sarebbe dolorosa. Almeno un gol per parte, infine, in Cluj-Hacken: occhio allo scatto d’orgoglio dei rumeni, annichiliti 7-2 in Svezia e praticamente già eliminati.

Conference League: possibili vincenti

Crystal Palace (in Fredrikstad-Crystal Palace)

RFS Riga (in RFS Riga-Hamrun Spartans)

Rapid Vienna (in Rapid Vienna-Gyor ETO)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Besiktas-Losanna

AZ Alkmaar-Levski Sofia

Mainz-Rosenborg

Conference League: le partite da almeno un gol per squadra

Omonia Nicosia-Wolfsberger

Cluj-Hacken

Servette-Shakhtar Donetsk

Comparazione quote

La vittoria dell’RFS Riga è quotata a 1.58 su Lottomatica e a 1.55 su Snai. Il segno “Gol” in Cluj-Hacken è quotato invece a 1.40 su Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI