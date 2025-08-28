I pronostici di giovedì 28 agosto: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 28 agosto, si chiude il ritorno dell’ultimo turno preliminare di Europa League e Conference League

L’estate di Europa League e Conference League volge al termine questo giovedì: dalle prime fasi con in campo squadre per lo più sconosciute e dai nomi improbabili siamo arrivati all’ultimo turno in cui ci sono anche delle “big” che si giocano il passaggio del turno per accedere alla League Phase.

Rimonta alla portata per il Ludogorets, sconfitto a sorpresa una settimana fa in Macedonia del Nord: lo Shkendija ha avuto la meglio 2-1, risultato che tiene comunque tutto in bilico.

I pronostici sulle altre partite

In Conference League le rappresentanti dei cinque principali campionati europei hanno quasi tutte indirizzato la qualificazione: oltre alla Fiorentina, travolgente nella gara d’andata contro gli ucraini del Polissya Zhytomyr, ha fatto dei significativi passi avanti anche il Crystal Palace. Gli inglesi – “retrocessi” d’ufficio in Conference League dalla Uefa per via delle stringenti regole riguardo alla multiproprietà – si sono imposti “solo” 1-0 sui norvegesi del Fredrikstad a Londra ma in Norvegia non dovrebbero correre grossi rischi.

Il Besiktas nel primo round non è andato al di là di un pareggio (1-1) con il Losanna: i bianconeri ora puntano sul fattore campo per piegare un avversario che in Svizzera si è dimostrato più ostico del previsto. In Turchia i gol non dovrebbero mancare. Al contrario, rischiano qualcosa Shakhtar Donetsk e Mainz: gli ucraini dovranno per forza vincere in Svizzera contro il Servette, mentre i tedeschi sono obbligati a ribaltare il 2-1 rimediato in Norvegia contro il Rosenborg per non dover fare i conti con un’eliminazione che sarebbe dolorosa.

Pronostici: la scelta del Veggente

1 + OVER 2,5 in Besiktas-Losanna, Conference League, ore 19:00

Vincenti

  • LUDOGORETS (in Ludogorets-Skendija 79, Europa League, ore 19:30)
  • MAINZ (in Mainz-Rosenborg, Conference League, ore 21:00)
  • AZ (in AZ-Levski Sofia, Conference League, ore 19:30)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Fiorentina-Polissya, Conference League, ore 20:00
  • Baník Ostrava-Celje, Conference League, ore 20:00
  • Genk-Lech Poznań, Europa League, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Legia Varsavia-Hibernian, Conference League, ore 21:00
  • Servette-Shakhtar Donetsk, Conference League, ore 21:00
  • Omonia Nicosia-Wolfsberger, Conference League, ore 18:00
Il “clamoroso”

2 + GOL in Oxford United-Brighton, League Cup, ore 20:45

