Chi è Nicki Nicole, la nuova fiamma di Lamine Yamal? Tutto quello che non sai di lei

di

Tutta la verità su Nicki Nicole, la cantante di successi come “Mamichula”, protagonista di una foto romantica con Yamal e al centro della reazione di Trueno.

Rose, palloncini a forma di cuore, una torta di compleanno e un sorriso a trentadue denti. I due ragazzi non hanno ancora confermato la relazione di cui si sta parlando già da diversi giorni, eppure la foto apparsa sui social sembrare parlare chiaro e rivelare che è vero, come si dice, che Lamine Yamal, stella del Barcellona, avrebbe una nuova fiamma.

Nicole
Chi è Nicki Nicole, la nuova fiamma di Lamine Yamal? Tutto quello che non sai di lei (Instagram) – Ilveggente.it

Una ragazza che, proprio come lui, è conosciutissima, sebbene appartenga ad un mondo completamente diverso dal suo. Il suo nome è Nicole Denise Cucco, ma tutti la conoscono come Nicki Nicole. Sì, si tratta proprio di lei, della cantante, autrice e rapper di origini argentine, classe 2000, già da tempo una delle voci di punta dell’urban latino. Sue sono hit come Colocao, Mamichula, Wapo Traketero, Marisola, Mala Vida e tanti altri brani ancora. Un personaggio apprezzatissimo, dunque, per chi ama il genere.

Ma per quanto la sua carriera possa essere interessante torniamo a concentrarci, adesso, sulla sua vita sentimentale. Come detto in precedenza, i due diretti interessati non hanno confermato i rumors, ma in fondo non ce n’è neanche bisogno, perché c’è una foto che ha detto tutto. Le speculazioni sulla loro relazione sono iniziate, infatti, nel momento in cui su Instagram è apparso uno scatto, peraltro molto romantico, risalente al giorno del 25esimo compleanno – ha 7 anni in più di Lamine – della nota performer.

La reazione di Trueno e quelle voci su Nicki Nicole

Immagine che, manco a dirlo, ha fatto impazzire il gossip in men che non si dica e che ha fatto il paio, più tardi, con la fuga di notizie relativa ad una presunta fuga d’amore dei due a Monaco, corredata da vari indizi disseminati sui social.

Yamal Nicole
La reazione di Trueno e quelle voci su Nicki Nicole (Instagram) – Ilveggente.it

Una relazione, questa, che ha destato un certo scalpore perché piace al pubblico che due mondi diametralmente opposti, quello della musica e quello del calcio, si siano incontrati e fusi in virtù del sentimento nato tra due star appartenenti ai due diversi settori. Peccato solo che non tutti ne siano propriamente entusiasti, ecco. Chi di certo non è felice di questa novità è Trueno, icona rap ed ex storico di Nicki Nicole. Non si è lasciato andare ad alcun commento di dominio pubblico, ma i rumors più recenti suggeriscono che la ragazza possa averlo tradito con il calciatore e che la dinamica dietro la nuova love story, dunque, sia molto più intricata di quanto si pensi.

“Sta soffrendo – ha detto il giornalista Juan Etchegoyen, riferendosi a Trueno – perché ha perso Nicki Nicole. Trueno era entusiasta di questa seconda possibilità con Nicki Nicole. Hanno condiviso dei bei momenti pochi giorni fa e la realtà è che lei lo ha lasciato per la fama e i milioni, che è ciò che ha Lamine Yamal. E se è così, ha ragione. Appare in una foto poco dopo aver rotto con lui. Una tale malvagità è imperdonabile”.

Gestione cookie