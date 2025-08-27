Pronostico Servette-Shakhtar: 13 anni dopo la storia si ripete

Servette-Shakhtar è uno spareggio di accesso alla fase campionato della Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La storia si ripete, 13 anni dopo. Sì, perché in questo lasso di tempo, solamente una volta queste due squadre si sono affrontate e parliamo ovviamente del match della scorsa settimana, l’andata di questo ultimo spareggio prima della fase a girone unico della Conference League.

Allo Shakhtar è andata male, ovvio. Tutti si aspettavano che gli ucraini – che hanno fatto bene in questo mese di agosto – potessero vincere la partita in maniera semplice e quindi mettere in discesa il discorso qualificazione. Così, però, non è stato, con il Servette che ha strappato un pareggio in trasferta e che vorrebbe, ovviamente, farlo maturare nel corso della seconda partita che permetterebbe di andare a giocare una manifestazione europea. Vedremo quello che succederà, ma noi un’idea ce l’abbiamo.

E torniamo quindi al discorso del titolo, a quel precedente di tanto tempo fa: era un’amichevole, e lo Shakhtar riuscì ad avere la meglio vincendo senza nemmeno subire reti. Ora, non crediamo che gli ospiti possano avere davvero vita facile, ma crediamo fortemente che lo Shakhtar possa riuscire a vincere la partita e quindi prendersi la qualificazione. Il Servette, oggettivamente, è davvero poca cosa.

Come vedere Servette-Shakhtar in diretta tv e in streaming

La sfida Servette-Shakhtar è in programma giovedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Vittoria esterna dello Shakthar che quindi eliminerà il Servette e si prenderà la qualificazione alla fase a girone unico della Conference League. Basta questo per una quota davvero importante.

Le probabili formazioni di Servette-Shakhtar

SERVETTE (4-4-2): Mall; Srdanovic, Bronn, Baron, Mazikou; Stevanovic, Cognat, Fomba, Njoh; Varela, Antunes.

SHAKHTAR (4-1-4-1): Ryznik; Tobias, Bondar, Matvlinenko, Henrique; Marlon Gomes; Alisson, Pedrinho, Sudakov, Newerton; Elias.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2