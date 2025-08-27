Pronostico Rayo Vallecano-Neman: goleada e qualificazione

Rayo Vallecano-Neman è uno spareggio di accesso alla fase campionato della Conference League e si gioca giovedì alle 20:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Andrà alla fase a girone unico della Conference League il Rayo Vallecano. E su questo non ci possono essere dubbi. Non solo per il valore delle due squadre che giovedì scenderanno in campo ma anche per il risultato della gara d’andata giocata la scorsa settimana in Bielorussia.

Sì, perché il Rayo Vallecano ha vinto uno a zero in trasferta – e dietro non ha rischiato praticamente nulla – e si prenderà come già detto senza nessun particolare problema la qualificazione. Una qualificazione in Spagna attesa moltissimo tempo per una squadra che nel corso degli ultimi anni ha alzato il livello della propria rosa e anche il livello, di conseguenza, delle proprie prestazioni. Insomma, non abbiamo dubbi su come finirà questa partita.

Come vedere Rayo Vallecano-Neman in diretta tv e in streaming

La sfida Rayo Vallecano-Neman è in programma giovedì alle 20:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Sarà un match, questo, da almeno tre reti complessive e con una vittoria assicurata della squadra padrona di casa. E, almeno le tre reti, le dovrebbe fare appunto il Rayo che anche nel match di ritorno non prenderà nessuna rete. In poche parole: il passaggio del turno in pompa magna e senza dover nemmeno sudare più di tanto.

Le probabili formazioni di Rayo Vallecano-Neman

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batala; Balliu, Lejeune, Vertrouwd, Pacha; Gumbau, Lopez; Camello, Diaz, Perez; Nteka.

NEMAN (4-3-1-2): Belov; Kuchinskiy, Sadovnichiy, Parkomenko, Pantya; Yakimov, Kozlov; Evdokimov, Zubovich, Suchkov; Savitskiy.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0