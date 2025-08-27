Pronostico Mainz-Rosenborg: il ribaltone è subito servito

Mainz-Rosenborg è uno spareggio di accesso alla fase campionato della Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Ha vinto anche in maniera inaspettata, il Rosenborg, la partita d’andata. E il 2-1 a favore della formazione che giovedì sera giocherà in trasferta non lascia dormire sonni tranquilli. Anzi, c’è la possibilità netta che il ribaltone possa essere già servito. Così sarà, senza discussione.

Il Mainz ha giocato bene il match della passata settimana e solamente due disattenzioni difensive – sul quale sicuramente si è lavorato e anche molto nel corso di questa settimana – hanno permesso al Rosenborg di tenere vivo il discorso qualificazione. Sì, le sorprese in questo turno preliminare europee ci sono già state, e crediamo fortemente che si siano concluse qui.

La qualità della rosa che i tedeschi hanno a disposizione – e la spinta di un pubblico che si prepara nel vero senso della parola a invadere lo stadio – faranno la differenza in questo match. Il nostro pronostico? Beh, un poco lo avrete capito, ma sotto entriamo in quello che è il dettaglio.

Come vedere Mainz-Rosenborg in diretta tv e in streaming

La sfida Mainz-Rosenborg è in programma giovedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Mainz è quotata 1.37 su GoldBet e Lottomatica e a 1.37 su Snai. Il segno NO GOL invece ha un valore di 2.10 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Se i tedeschi hanno già a messo a posto i problemi difensivi che si sono visti la scorsa settimana, crediamo fortemente che possa arrivare una vittoria senza che i padroni di casa subiscano gol. Quindi occhio a questo tipo di quota, altissima. Che magari si potrebbe anche mettere in combo con la vittoria dei Mainz. Sì, andrà proprio così.

Le probabili formazioni di Mainz-Rosenborg

MAINZ (3-4-2-1): Zentner; da Costa, Olsen, Kohr; Caci, Sano, Amiri, Mwene; Nebel, Lee; Hollerbach.

ROSENBORG (4-3-3): Tangvik; Witry, Ceide, Nemcik, Pereira; Vaannen, Selnaes, Nordii; Reitan, Islamovic, Ceice.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0