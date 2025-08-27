Pronostico Besiktas-Losanna: succederà per la prima volta

Besiktas-Losanna è uno spareggio di accesso alla fase campionato della Conference League e si gioca giovedì alle 19:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dopo la cocente eliminazione per mano dello Shakthar dai preliminari di Europa League, i turchi del Besiktas cercheranno di rendere meno amara la loro estate entrando nella Conference League. Che, a sensazione, è una manifestazione che potrebbe anche vedere protagonisti i bianconeri fino alla fine della stessa.

Si riparte dall’uno a uno conquistato la scorsa settimana sul campo del Losanna che apre a un solo scenario, ovviamente: la qualificazione, senza paura di essere messi in discussione, è tutte nelle mani dei padroni di casa che possono vincere senza problemi contro una squadra che ha qualità tecniche minori e che soprattutto non saprà gestire la pressione che proviene da un impegno del genere. E non solo, anche la pressione che sicuramente ci sarà dagli spalti.

Insomma, in poche parole, quello che ci aspettiamo, è un risultato tutto a favore della formazione allenata da Solskjaer. E magari anche una rete di Abraham: l’ex Roma, appena arrivato, si è subito rivelato decisivo.

Come vedere Besiktas-Losanna in diretta tv e in streaming

La sfida Besiktas-Losanna è in programma giovedì alle 19:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Besiktas è quotata 1.43 su GoldBet e Lottomatica e a 1.40 su Snai. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.95 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Nonostante fino al momento il Besiktas nella sua campagna europea ha sempre preso gol, crediamo stavolta che la vittoria – si potrebbe anche giocare senza combo, la quota lo permette – potrebbe arrivare senza essere costretti a raccogliere il pallone in fondo al sacco. Per il passaggio del turno, quindi, non ci sono discussioni. Sarà roba turca.

Le probabili formazioni di Besiktas-Losanna

BESIKTAS (4-2-3-1): Destanoglu; Paulista, Topcu, Udokhai, Jurasek; Ndidi, Kocku; Rashica, Rafa Silva, Joao Mario; Abraham.

LOSANNA (4-3-1-2): Letica; Mouanga, Sow, Okoh, Poaty; Soppy, Roche, Custodio; Lekouery; Sene, Diakite.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0