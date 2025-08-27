Pronostici League Cup 27 agosto: in campo anche il Manchester United

League Cup, l’avventura dei Red Devils nella Coppa di Lega inizia dal secondo turno: per gli uomini di Ruben Amorim esordio contro un club di League Two.

Non essendo riuscito a qualificarsi a nessuna manifestazione europea nello scorso campionato, il Manchester United dovrà giocare il secondo turno della League Cup come le altre 11 squadre di Premier League non impegnate sui palcoscenici continentali. I Red Devils, ancora a secco di vittorie, faranno visita al Grimsby Town, piccolo club che milita in League Two, la quarta serie del sistema calcistico d’oltremanica. Come capita spesso anche in FA Cup, sarà indubbiamente una giornata storica per i tifosi dei Mariners, pronti ad ospitare uno dei sodalizi più titolati in assoluto del paese.

Oltre ad aver superato il primo turno battendo 3-1 lo Shrewsbury, il Grimsby è partito a razzo pure nel proprio campionato. Tre vittorie e due pareggi per i bianconeri, ad un punto dalle due squadre che al momento si spartiscono la vetta.

Il Manchester United, tuttavia, non sarà in vena di regali: agli uomini di Ruben Amorim, di nuovo travolti dalle critiche dopo la sconfitta con l’Arsenal (0-1) e il pareggio con il Fulham (1-1) hanno bisogno di una prestazione convincente per riacquisire fiducia in vista del prossimo impegno di Premier con il Burnley. I Red Devils dovrebbero dunque vincere con almeno due gol di scarto in una partita da più di due reti complessive.

Non riserverà verosimilmente sorprese neppure la sfida tra Everton e Mansfield: i Toffees, che hanno bagnato il debutto nel nuovo stadio con un bella vittoria ai danni del Brighton (2-0), dovrebbero superare il turno di League Cup senza problemi contro il club di League Two, nonostante il turnover che farà con ogni probabilità David Moyes.

Le previsioni sulle altre partite

Gli altri due club di Premier League impegnati oggi sono Fulham e Brighton. I Cottagers ospitano a Londra il Bristol City, che milita in Championship e che lo scorso anno ha giocato i playoff promozione. Non un avversario comodissimo per i londinesi, reduci dai due pareggi con Brighton e Manchester United: complice il turnover di Marco Silva potremmo assistere ad una gara movimentata.

Qualche insidia, infine, anche per i Seagulls, chiamati a riscattare il tracollo di Liverpool contro l’Everton: non è partita bene la squadra di Fabian Hurzeler, apparsa indebolita soprattutto a livello offensivo per via delle numerose cessioni (quella di Joao Pedro su tutte). Non è da escludere che il Brighton possa subire almeno una rete contro l’Oxford United, sebbene i gialli siano una delle due squadre ancora a secco di punti in Championship (ultimi con lo Sheffield United).

League Cup: possibili vincenti

Everton (in Everton-Mansfield)

Fulham (in Fulham-Bristol City)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Grimsby Town-Manchester United

Fulham-Bristol City

League Cup: la partita da almeno un gol per squadra

Oxford United-Brighton

Comparazione quote

La vittoria del Fulham è quotata a 1.42 su Goldbet e Lottomatica e a 1.43 su Snai. Il segno “Over 2.5” in Grimsby Town-Manchester United è quotato invece a 1.43 su Goldbet e Lottomatica e a 1.40 su Snai.

