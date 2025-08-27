Paula Badosa, c’è chimica col fotografo: la nuova intesa fa parlare i fan

Dopo la rottura con Stefanos Tsitsipas, Paula Badosa ritrova la magia insieme a un fotografo: gli scatti sono subito diventati virali sui social.

Non ci sarà alcuno Us Open, quest’anno, per Paula Badosa, ancora alle prese con un infortunio che sembra non volerle dare tregua. Nonostante non sia nelle condizioni di scendere in campo, la tennista spagnola ha comunque trovato il modo di far parlare di sé, perché è questo che succede quando si ha una personalità come la sua.

Stavolta lo ha fatto pubblicando sui social gli scatti, bellissimi, di uno shooting incredibile, dal quale emerge chiaramente tutto il suo fascino magnetico. Eleganza e mistero si intrecciano in ogni scatto e il risultato di questo lavoro è, effettivamente, incredibile. Ma c’è un altro dettaglio, al di là della sua bellezza, ad avere incuriosito i tantissimi follower che si sono imbattuti in queste fotografie da sogno.

La tennista spagnola, che sappiamo essere reduce dalla rottura improvvisa con il collega Stefanos Tsitsipas, ha scritto nella didascalia un commento alquanto inaspettato. Ha voluto sottolineare, cioè, quanto lavorare con questo fotografo, che risponde al nome di Bruce Weber, sia “sempre magico”, lasciando intendere una complicità speciale che non è passata inosservata.

Nuove suggestioni tra obiettivo e tennis: la magia di Paula Badosa

Una complicità solo professionale, naturalmente, nella misura in cui gli scatti in questione sembrerebbero raccontare, in qualche modo, la rinascita personale di Paula.

La Badosa si è concessa, infatti, di mostrare il suo lato più sensuale e intrigante, senza rinunciare alla sua forza da atleta. Il timing è perfetto: dopo Wimbledon e la rottura con Tsitsipas, relativamente alla quale non sono mai stati svelati dettagli aggiuntivi, la tennista ha deciso di giocare la carta della magia visiva, trasformando un semplice shooting in una storia che cattura l’immaginazione dei fan.

Con l’aiuto di Weber, dunque, la campionessa spagnola è riuscita a trasformare un momento di lavoro in un’occasione di fascino e suggestione, lasciando intendere che, anche lontano dai campi da tennis, il suo carisma sa conquistare e stupire, con un pizzico di mistero e una buona dose di eleganza da far girare la testa ai fan. E non resta che sperare, a questo punto, che possa tornare presto in campo per poter sorprendere alla sua maniera: giocando.