Pronostico Wolverhampton-West Ham: questo segno non esce da 15 anni

Wolverhampton-West Ham è un match valido per il secondo turno della League Cup e si gioca martedì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
In fondo alla classifica della Premier League ci sono proprio loro, Wolverhampton e West Ham, ancora a secco di punti dopo le prime due giornate di campionato. Disastroso il bilancio di entrambe: i Wolves hanno incassato due sconfitte, venendo prima strapazzati dal Manchester City (0-4) e poi perdendo di misura in casa del Bournemouth (1-0); due brutte figure invece per gli Hammers, che tra Sunderland e Chelsea hanno subito la bellezza di 8 gol complessivi, diventando – seppur momentaneamente – la peggior difesa del torneo.
La League Cup per risollevare gli animi ed acquisire fiducia in vista dei prossimi impegni? È tutto da vedere: la situazione sembra essere decisamente più delicata in casa West Ham, con il tecnico Graham Potter che secondo i bookmaker rischia di essere il primo allenatore esonerato della stagione.
Da quando è alla guida della squadra londinese ha vinto solo 5 partite su 21, perdendone ben 11. La difesa fa acqua e l’attacco segna con il contagocce: non è un caso che gli Hammers abbiano prodotto solo 1,3 xG nei primi due turni. Non ha brillato a livello offensivo neppure il Wolverhampton: gli uomini di Vitor Pereira, oltre a non segnare neppure un gol, fino a questo momento hanno creato davvero poco. Basti pensare che solo due squadre, in questo primo scorcio di Premier League, hanno effettuato complessivamente meno tocchi nell’area avversaria (33).
Come vedere Wolverhampton-West Ham in diretta tv e in streaming
La sfida valida per il secondo turno di League Cup tra Wolverhampton-West Ham, in programma martedì alle 20:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Per quanto riguarda l’Italia i diritti per la trasmissione della manifestazione inglese non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.
Il pronostico
Una gara di difficile lettura, tra turnover e stato d’animo delle due squadre, partite malissimo in campionato. A questo punto bisogna affidarsi ai precedenti: l’ultimo pareggio tra Wolves e West Ham, comprese coppe e amichevoli, risale addirittura al 2010, trend che potrebbe continuare. Entrambe stavolta dovrebbero andare a segno.
Le probabili formazioni di Wolverhampton-West Ham
WOLVERHAMPTON (3-4-3): Johnstone; Doherty, Mosquera, S. Bueno; Hoever, Bellegarde, André, H. Bueno; Munetsi, Kalajdzic, Arias.
WEST HAM (3-4-2-1): Hermansen; Todibo, Kilman, Aguerd; Wan-Bissaka, Ward-Prowse, Potts, Diouf; Paquetà, Bowen; Fullkrug.