Pronostico Wolverhampton-West Ham: questo segno non esce da 15 anni

Wolverhampton-West Ham è un match valido per il secondo turno della League Cup e si gioca martedì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

In fondo alla classifica della Premier League ci sono proprio loro, Wolverhampton e West Ham, ancora a secco di punti dopo le prime due giornate di campionato. Disastroso il bilancio di entrambe: i Wolves hanno incassato due sconfitte, venendo prima strapazzati dal Manchester City (0-4) e poi perdendo di misura in casa del Bournemouth (1-0); due brutte figure invece per gli Hammers, che tra Sunderland e Chelsea hanno subito la bellezza di 8 gol complessivi, diventando – seppur momentaneamente – la peggior difesa del torneo.

La League Cup per risollevare gli animi ed acquisire fiducia in vista dei prossimi impegni? È tutto da vedere: la situazione sembra essere decisamente più delicata in casa West Ham, con il tecnico Graham Potter che secondo i bookmaker rischia di essere il primo allenatore esonerato della stagione.

Da quando è alla guida della squadra londinese ha vinto solo 5 partite su 21, perdendone ben 11. La difesa fa acqua e l’attacco segna con il contagocce: non è un caso che gli Hammers abbiano prodotto solo 1,3 xG nei primi due turni. Non ha brillato a livello offensivo neppure il Wolverhampton: gli uomini di Vitor Pereira, oltre a non segnare neppure un gol, fino a questo momento hanno creato davvero poco. Basti pensare che solo due squadre, in questo primo scorcio di Premier League, hanno effettuato complessivamente meno tocchi nell’area avversaria (33).

Il pronostico

Una gara di difficile lettura, tra turnover e stato d’animo delle due squadre, partite malissimo in campionato. A questo punto bisogna affidarsi ai precedenti: l’ultimo pareggio tra Wolves e West Ham, comprese coppe e amichevoli, risale addirittura al 2010, trend che potrebbe continuare. Entrambe stavolta dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Wolverhampton-West Ham

WOLVERHAMPTON (3-4-3): Johnstone; Doherty, Mosquera, S. Bueno; Hoever, Bellegarde, André, H. Bueno; Munetsi, Kalajdzic, Arias.

WEST HAM (3-4-2-1): Hermansen; Todibo, Kilman, Aguerd; Wan-Bissaka, Ward-Prowse, Potts, Diouf; Paquetà, Bowen; Fullkrug.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2