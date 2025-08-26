Pronostico Bournemouth-Brentford: c’è una chiara favorita per il passaggio del turno

Bournemouth-Brentford è un match valido per il secondo turno della League Cup e si gioca martedì alle 20:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

In Coppa di Lega è possibile che due squadre di Premier League si ritrovino di fronte già al secondo turno: è il caso di Bournemouth-Brentford, pronte a contendersi la qualificazione nella gara secca del Vitality Stadium (in caso di pareggio dopo i tempi regolamentari ci saranno direttamente i rigori).

Le Cherries nello scorso fine settimana hanno ottenuto il primo successo stagionale battendo 1-0 i Wolves con un gol di Tavernier: dopo 4 minuti i rossoneri erano già in vantaggio, poi l’espulsione di Toti Gomes ad inizio ripresa ha reso tutto più facile per la formazione di Andoni Iraola, che quest’anno punta a migliorare il sorprendente nono posto della passata stagione (il sogno è l’Europa, alla quale si potrebbe accedere anche attraverso la vittoria di una delle coppe nazionali).

La vittoria con il Wolverhampton ha comunque permesso al tecnico basco di archiviare il k.o. all’esordio con il Liverpool ad Anfield (4-2), in cui i suoi uomini avevano avuto la forza di rimontare due gol ai Reds – doppietta di Semenyo – per poi crollare nei minuti finali. Ha tre punti in classifica anche il Brentford: le Bees sabato si sono imposte a sorpresa sull’Aston Villa (1-0), riscattando l’esordio deludente in casa del Nottingham Forest (3-1). Il successo sui Villans non era affatto scontato: oltre ad aver “perso” Thomas Frank, l’allenatore che ha guidato il Brentford negli ultimi sette anni, il club londinese è rimasto orfano di uno dei suoi uomini migliori, Mbeumo (passato al Manchester United), e sta per privarsi anche di Wissa, a un passo dal Newcastle (il giocatore resta fuori rosa).

Come vedere Bournemouth-Brentford in diretta tv e in streaming

La sfida valida per il secondo turno di League Cup tra Bournemouth e Brentford, in programma martedì alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Per quanto riguarda l’Italia i diritti per la trasmissione della manifestazione inglese non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Comparazione quote

La vittoria del Bournemouth è quotato a 1.73 su Lottomatica e a 1.75 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.55 su Lottomatica e a 1.50 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Come accade spesso in questi turni di coppa, molto dipenderà dalle formazioni e dunque dalle scelte degli allenatori. La sensazione, però, è che il Bournemouth abbia una rosa più profonda rispetto al Brentford: saranno proprio le Cherries a fare la partita e ad avere le occasioni migliori, considerando che le Bees contro l’Aston Villa hanno tenuto pochissimo il pallone tra i piedi. Fiducia nel Bournemouth in una gara da almeno una rete per parte.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Bournemouth-Brentford

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Dennis; Smith, Diakité, Senesi, Truffert; Christie, Scott; Doak, Kluivert, Semenyo; Evanilson.

BRENTFORD (4-2-3-1): Valdimarsson; Hickey, Collins, van den Berg, Lewis-Potter; Onyeka, Henderson; Ouattara, Damsgaard, Schade; Igor Thiago.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1