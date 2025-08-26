Pronostici League Cup 26 agosto: a caccia di un’altra impresa

League Cup, scorpacciata di partite in Inghilterra per il secondo turno della Coppa di Lega: entrano in scena 11 squadre di Premier League.
La faccenda inizia a diventare seria in League Cup, la Coppa di Lega inglese. A partire dal secondo turno fanno la loro comparsa le 11 squadre di Premier League che non sono impegnate nelle coppe europee, oltre ovviamente a quelle che hanno superato il primo turno. Tra i club di massima serie che scenderanno in campo nella carrellata di partite in programma oggi – gara secca, in caso di parità sono previsti i rigori senza i supplementari – c’è anche il Sunderland neopromosso: una vittoria e una sconfitta finora per i Black Cats, vittoriosi all’esordio con il West Ham (3-0) e battuti in trasferta nello scorso fine settimana dal Burnley (2-0).
La squadra allenata dal francese Regis Le Bris in League Cup ospita l’Huddersfield, club di League One, la terza serie del sistema calcistico inglese. Una partenza a razzo quella dei Terriers: hanno ottenuto quattro vittorie nelle prime cinque giornate di campionato, perdendo solo a Blackpool.
Impressionante il dato relativo ai gol subiti: solamente tre, incassati tutti nella stessa partita. In coppa, invece, l’Huddersfield si è già preso lo scalpo di un club di categoria superiore, il Leicester, eliminato a sorpresa dopo i calci di rigore. Per il Sunderland, dunque, potrebbe non essere una passeggiata di salute, considerando il turnover di Le Bris ed il fatto che negli ultimi tre precedenti i Black Cats non abbiano mai vinto. La qualificazione, insomma, dovrebbe arrivare ma non è da escludere che l’Huddersfield riesca a segnare almeno una rete. Supererà con ogni probabilità il turno di League Cup anche il Birmingham: in Championship i Blues sono partiti con il piede giusto e verosimilmente si sbarazzeranno senza problemi del Port Vale, che in League One invece è ancora a secco di vittorie dopo cinque giornate.
Le previsioni sulle altre partite
Poche chance per l’Accrington Stanley, club che milita in League Two: il Doncaster, capace di strapazzare 4-0 il più quotato Middlesbrough a domicilio nel turno precedente, mette nel mirino il terzo successo esterno della stagione: gli uomini di Grant McCann restano discontinui ma faranno valere la differenza di categoria.
Per quanto riguarda il numero dei gol realizzati, infine, sono da attenzionare Cardiff-Cheltenham, Barnsley-Rotherham, Bournemouth-Brentford – una delle due sfide, oltre a quella tra Wolverhampton e West Ham, che vedono contrapposte due squadre di Premier League – e Sheffield Wednesday-Leeds.
League Cup: possibili vincenti
Sunderland (in Sunderland-Huddersfield)
Birmingham (in Birmingham-Port Vale)
Doncaster (in Accrington Stanley-Doncaster)
Le partite da almeno tre gol complessivi
Cardiff-Cheltenham
Sheffield Wednesday-Leeds
League Cup: le partite da almeno un gol per squadra
Bournemouth-Brentford
Barnsley-Rotherham
Comparazione quote
La vittoria del Doncaster è quotata a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Bournemouth-Brentford è quotato invece a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai.
