Pronostico Newcastle-Liverpool: il caso Isak infiamma la sfida, l’assenza è pesante

Newcastle-Liverpool è l’ultima partita della seconda giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Monday Night di Premier League mette in scena una sfida ad altissima tensione tra Newcastle e Liverpool, resa ancora più incandescente dalla situazione legata ad Alexander Isak . L’attaccante svedese, al centro di una trattativa con il Liverpool per una cifra record, ha deciso di non giocare più con il Newcastle, lasciando Eddie Howe senza il suo punto di riferimento offensivo. E i numeri parlano chiaro: senza Isak, il Newcastle non ha segnato in nessuna delle ultime quattro partite di Premier League, nonostante un totale di 47 tiri e un xG cumulativo superiore a 5.5.

Dall’altra parte, il Liverpool arriva alla partita in fiducia, reduce da un convincente 4-2 sul Bournemouth in cui tutti e quattro gli attaccanti sono andati a segno. Mohamed Salah, in particolare, rappresenta la minaccia principale per i padroni di casa: l’egiziano vanta diciotto partecipazioni a gol contro il Newcastle in carriera, con un assist in ognuna delle ultime sei sfide contro i Magpies. È anche il giocatore con il maggior numero di gol e assist contro squadre allenate da Eddie Howe.

Anche lo storico recente pende nettamente dalla parte dei Reds, che sono imbattuti nelle ultime diciassette partite di Premier League contro il Newcastle, con dodici vittorie e cinque pareggi. Inoltre, segnano da trentacinque partite consecutive in campionato e, con novanta reti in trentanove partite sotto la guida di Slot, vantano una media di 2,3 gol a gara. Va però ricordato l’ultimo precedente vinto dai Magpies nella finale di League Cup.

Il vero punto debole del Liverpool potrebbe essere la fase difensiva, come dimostrano i due gol subiti in contropiede dal Bournemouth. E le assenze di Frimpong e probabilmente di Bradley potrebbero pesare sulla fascia destra. Il Newcastle, però, senza Isak fatica tremendamente a concretizzare, e questo potrebbe fare la differenza. Anche il fattore campo potrebbe non bastare a invertire un trend che negli ultimi dieci anni ha visto il Liverpool dominare questi confronti. La sensazione è che i Reds abbiano ancora una volta le carte in regola per uscire con i tre punti.

Come vedere Newcastle-Liverpool in diretta tv e in streaming

La sfida tra Newcastle e Liverpool è in programma lunedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il “gol” (entrambe le squadre segnano) è quotato a 1.45 su Goldbet, Lottomatica e a 1.50 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 12050€ sport e casinò con 50 euro sul primo deposito sport PIÙ INFO

– Fino a 12050€ sport e casinò con 50 euro sul primo deposito sport PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 12050€ sport e casinò con 50 euro sul primo deposito sport PIÙ INFO

Il pronostico

Il Liverpool dovrebbe riuscire a evitare la sconfitta in una partita in cui tutte e due le squadre dovrebbero riuscire a segnare almeno un gol.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Newcastle-Liverpool

NEWCASTLE (4-3-3): Nick Pope, Kieran Trippier, Fabian Schär, Dan Burn, Tino Livramento, Bruno Guimarães, Sandro Tonali, Joelinton, Anthony Elanga, Anthony Gordon, Harvey Barnes.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Alisson Becker, Calvin Ramsay, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Mohamed Salah, Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitiké.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2