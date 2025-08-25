Pronostico Inter-Torino: quasi solo sconfitte negli ultimi 12 precedenti

Inter-Torino è una partita della prima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Dimenticare Monaco di Baviera ed una stagione in cui tutti i trofei sono sfumati sul più bello, al punto che si è conclusa paradossalmente con “zero titoli”. L’arduo compito spetta a Cristian Chivu, successore di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. Il tecnico rumeno, che ha già debuttato nel Mondiale per Club – Lautaro e compagni si sono fermati agli ottavi di finale con il Fluminense – non rappresentava certo la prima scelta ma alla fine il club meneghino ha deciso di puntare su di lui perché in grado garantire una sorta di continuità tattica con il suo predecessore, nonostante abbia all’attivo soltanto poche partite in Serie A come allenatore.

Chivu riparte dai punti fermi di Inzaghi e da una rosa che, pur non più giovanissima, è ancora la più completa nonché la più lunga della Serie A. Non stupisce, dunque, che molti addetti ai lavori considerino l’Inter la principale candidata alla vittoria dello scudetto, anche davanti ai campioni d’Italia in carica del Napoli, che sul mercato sono stati molto più attivi.

Le quattro amichevoli disputate nel precampionato sembrano confermare ciò: solo vittorie per i nerazzurri, che danno l’impressione di essere già pronti per il primo impegno ufficiale, a San Siro contro il Torino. I granata, dopo l’ennesima stagione anonima conclusa a metà classifica, vogliono provare ad alzare l’asticella: in panchina siede un tecnico dalle idee più propositive come Marco Baroni, reduce dall’esperienza agrodolce alla Lazio, e nel corso dell’estate sono arrivati tanti giocatori interessanti che non hanno avuto grande spazio nelle big ma che in un contesto del genere possono fare bene, come gli ex napoletani Simeone e Ngonge (è praticamente tutto fatto anche per Asllani, proveniente proprio dall’Inter). Il Torino ha già giocato un match ufficiale, battendo 1-0 il Modena in Coppa Italia grazie ad una rete di Vlasic.

Inter-Torino: le ultime notizie sulle formazioni

Due assenze importanti per Chivu, che deve rinunciare a Calhanoglu e Pio Esposito, entrambi squalificati. In regia, dunque, chance per Sucic, che si è già messo in mostra nel Mondiale per Club, dimostrando di avere la qualità necessaria per fare bene. Davanti riecco la ThuLa, formata da Lautaro Martinez e Thuram, con l’ex Parma Bonny pronto a subentrare a gara in corso.

Dall’altro lato Baroni sceglierà il 4-3-3 con Simeone al centro del tridente offensivo: l’ex Napoli sarà preferito a Zapata e Adams. Sugli esterni Ngonge e Vlasic, mentre a centrocampo giocheranno Gineitis, Casadei e Anjorin, quest’ultimo arrivato dall’Empoli.

Come vedere Inter-Torino in diretta tv e in streaming

La sfida tra Inter e Torino è in programma lunedì alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Inter-Torino anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Multigol casa 2-3” è quotato a 1.97 su Lottomatica e a 2.05 su Snai. La vittoria dell’Inter è quotata invece a 1.38 su Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Inter ormai da tempo indigesta per un Torino che non vince contro i nerazzurri da ben 12 partite: il bilancio in questo parziale è di 11 sconfitte e un pareggio. I granata, tuttavia, rispetto allo scorso anno sembrano avere più soluzioni e possono rendere le cose difficili ad una squadra, quella di Chivu, che deve trovare ancora il giusto assetto: nerazzurri favoriti in un una gara da almeno due reti complessive. Stuzzica l’opzione Multigol Casa 2-3.

Le probabili formazioni di Inter-Torino

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen, Maripan, Coco, Biraghi; Gineitis, Casadei, Anjorin; Ngonge, Simeone, Vlasic.

Il Torino riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1