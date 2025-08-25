Agli Us Open Sophia Thomalla ruba la scena a Zverev: social in delirio

Sophia Thomalla incanta gli US Open: tra look mozzafiato e il sostegno ad Alexander Zverev, il web non smette di commentare le sue foto.

Quando, qualche settimana fa, Alexander Zverev aveva ammesso di sentirsi un po’ solo, si era pensato che avesse rotto con la sua fidanzata, Sophia Thomalla. Il fatto che anche lei sia arrivata a New York in concomitanza, guarda caso, con gli Us Open, non può voler dire che una cosa: che la loro storia, al contrario, procede a gonfie vele.

Non si vedono insieme da un po’, ma non perché, appunto, si siano lasciati. La dolce metà del tennista tedesco è stata impegnata alla conduzione di Are you the one?, lo show di cui è “padrona di casa” da qualche tempo e che l’ha resa celebre sulla scena internazionale. Ora che il programma sta per volgere al termine e le riprese sono finite, però, è finalmente potuta tornare a fianco del suo campione del cuore, che ora più che mai merita tutto il supporto necessario.

E, nel tempo libero, già che c’è, continua a incantare i follower con i suoi aggiornamenti quasi quotidiani, apprezzatissimi, su Instagram. Alla bella e affascinante Sophia piace molto condividere i momenti salienti della sua vita privata e professionale, così come, del resto, le piace molto fare esperimenti di stile e mostrarne i risultati a chi la sostiene.

Sophia Thomalla protagonista agli US Open tra stile e social

Proprio di recente, per sponsorizzare lo show di cui è al timone, la Thomalla ha sorpreso i fan con una serie di foto che mostrano il suo stile inconfondibile. Tra gli scatti più apprezzati, una foto in cui indossa un elegantissimo e sensualissimo abito corto, che mette in risalto le splendide gambe.

Queste immagini, manco a dirlo, hanno ricevuto migliaia di like e commenti entusiasti da parte dei suoi follower. Non usa i social solo per questo, ad ogni modo, per farsi ammirare. Lo fa anche, alle volte, per sensibilizzare il suo pubblico su temi importanti. Proprio qualche tempo fa, infatti, ha condiviso un post in cui promuoveva una campagna di raccolta fondi per bambini bisognosi, dimostrando il suo impegno sociale e il desiderio di utilizzare la sua visibilità per fare del bene.

Con il suo mix di stile, amore e impegno sociale, Sophia continua a essere una figura di riferimento per molti, sia nel mondo dello spettacolo che tra i tifosi di Zverev, che sostiene sempre durante le sue battaglie sportive. Un supporto incondizionato, il suo, che testimonia l’importanza del loro rapporto e il reciproco sostegno che si offrono.