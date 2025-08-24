Pronostici Cagliari-Fiorentina e Como-Lazio: imbattuti nelle ultime nove sfide

Cagliari-Fiorentina e Como-Lazio sono due partite valide per la prima giornata di Serie A e si giocano domenica alle 18:30: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

La netta vittoria per 3-0 nell’andata dello spareggio di accesso alla prossima edizione della Conference League contro gli ucraini del Polissya Zhytomyr, oltre a blindare la qualificazione, è stata una iniezione di fiducia importante per la Fiorentina di Stefano Pioli, soprattutto in vista dell’esordio in campionato di Cagliari.

La Viola, al di là del valore dell’avversario, ha dimostrato di avere le idee chiare e di aver già recepito i dettami del nuovo allenatore, tornato a Firenze dopo sei anni: Ranieri e compagni non hanno rischiato nulla chiudendo i giochi dopo appena un tempo. L’unica macchia è stata l’espulsione di Kean, autore di uno dei tre gol, finito anzitempo sotto la doccia per aver reagito ad una provocazione di un difensore. In attesa di altri volti nuovi – nella prossima settimana settimana dovrebbe arrivare proprio l’attaccante Piccoli dal Cagliari – la Fiorentina cercherà di confermarsi anche in Sardegna contro una squadra con cui non ha mai perso nelle ultime 9 sfide, vincendo le ultime 4. I sardi, salutato Davide Nicola, si sono affidati al semi-esordiente Fabio Pisacane: nel primo match ufficiale, in Coppa Italia, i rossoblù l’hanno spuntata ai rigori contro la Virtus Entella.

Come vedere Cagliari-Fiorentina in diretta tv e in streaming

La sfida Cagliari-Fiorentina, in programma domenica alle 18:30 all’Unipol Domus di Cagliari, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La Fiorentina ha dato buone sensazioni in coppa e dovrebbe riuscire ad ottenere un risultato positivo anche a Cagliari, contro una squadra che ha appena perso due pezzi importanti sul mercato (Zortea, Piccoli). Da esplorare anche il segno “over 2,5”, uscito tre volte negli ultimi quattro confronti tra viola e rossoblù.

Le probabili formazioni di Cagliari-Fiorentina

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Prati, Adopo; Luvumbo, Folorunsho, S. Esposito.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Sohm, Fagioli, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

Fabregas sfida Sarri

Il Como è stato uno dei grandi protagonisti del mercato estivo in Serie A. I lariani, grazie alla loro ricchissima proprietà, non hanno badato a spese, accontentando in tutto e per tutto l’allenatore Cesc Fabregas, che ha addirittura rifiutato le avances dell’Inter per proseguire la sua avventura in riva al lago. Ma dove può arrivare il club lombardo? Con un mercato del genere l’Europa non è impossibile, neppure secondo i bookmaker.

Fabregas e i suoi uomini hanno brillato anche nelle amichevoli, battendo avversari internazionali come Lille, Al Ahli, Ajax e Betis: l’unica sconfitta è quella con il Barcellona, che li ha strapazzati 5-0 nel Trofeo Gamper. Como che però si è subito rifatto una settimana fa in Coppa Italia: regolato 3-1 il Sudtirol (doppietta di Douvikas) match in cui si sono visti all’opera diversi volti nuovi come Jesus Rodriguez, Addai e Ramon. Sarà un bel test quello con la Lazio di Maurizio Sarri, reduce da un precampionato molto turbolento. I biancocelesti, complice il mercato bloccato, non hanno potuto migliorare la rosa, con il disappunto del nuovo tecnico, tornato dopo la separazione consensuale avvenuta nella primavera del 2024. I capitolini, in ogni caso, non hanno sfigurato nelle amichevoli, incassando l’unica sconfitta con il Fenerbahçe di José Mourinho.

Come vedere Como-Lazio in diretta tv e in streaming

La sfida Como-Lazio è in programma domenica alle 18:30 allo stadio “Sinigaglia” di Como e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Como-Lazio anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La Lazio è apparsa molto solida nelle ultime due amichevoli contro Burnley e Atromitos, tenendo in entrambe le occasioni la porta inviolata. La squadra di Sarri, che al momento sembra meno ispirata in fase offensiva, dovrebbe riuscire a contenere anche il talentuoso attacco del Como in un match che si profila molto equilibrato: probabile che sia lariani che capitolini trovino la via del gol ma la sensazione è che il numero delle reti complessive alla fine sarà inferiore a quattro.

Le probabili formazioni di Como-Lazio

COMO (4-3-3): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Alex Valle; Nico Paz, Perrone, Da Cunha; Addai, Douvikas, Jesus Rodriguez.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1