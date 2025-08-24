Dal doppio misto agli sguardi complici: Alcaraz e Raducanu infiammano gli Us Open

Non solo tennis: Carlos Alcaraz ed Emma Raducanu rubano la scena agli US Open tra sorrisi, intesa e scambi di sguardi che infiammano i social.

Come coppia sono durati a malapena 50 minuti. Quanto meno in campo, durante il torneo di doppio misto che ha inaugurato, di fatto, l’edizione 2025 dei mitici Us Open. Nella vita di tutti i giorni, invece, almeno a giudicare dalle sensazioni che hanno trasmesso al pubblico di New York e ai telespettatori, potrebbero essere destinati a durare molto di più.

Sbagliava chi credeva che le voci su Carlos Alcaraz ed Emma Raducanu si sarebbero affievolite o addirittura sopite, una volta archiviata l’avventura insieme a Flushing Meadows. L’impressione, infatti, è che il match che i due campioni hanno disputato contro Jessica Pegula e Jack Draper abbia confermato quello che tutti insinuavano. C’è una chimica, tra i due tennisti, che sembrerebbe andare al di là della mera condivisione della passione per il tennis.

La controprova arriva dal fatto che qualche ora fa, a Flushing Meadows, si sia assistito ad un nuovo episodio che ha ulteriormente dato linfa al chiacchiericcio. Durante gli allenamenti, Emma e Carlos si sono ritrovati in due campi attigui. Nulla di strano, se non fosse che i tifosi presenti a bordo campo hanno notato – e immortalato – lo spagnolo lanciare più di uno sguardo verso la collega. Un gesto fugace, ma sufficiente a far scattare i commenti sui social, che si sono subito riempiti di foto, clip e battute sul possibile feeling tra i due.

Dal doppio misto agli sguardi che fanno discutere: solo suggestione o realtà?

In attesa di conferme ufficiali, naturalmente, questo doppio resta sul filo tra realtà e suggestione, ma una cosa è certa: la partita del gossip, a differenza di quella contro Pegula e Draper, l’hanno vinta loro.

Emmalitos – practicing side by side 🎾 📸 Shutterstock pic.twitter.com/ifI0SYczaz — Raducanu News 🦋 (@RaducanuNews) August 22, 2025



Difficile, ad ogni modo, dire se si tratti solo di amicizia o di qualcosa di più. Entrambi, del resto, sono giovani, sorridenti e costantemente al centro dell’attenzione: una coppia che, anche solo sul piano mediatico, avrebbe tutte le carte in regola per catalizzare i riflettori. Intanto, i fan si dividono: c’è chi parla già di nuova coppia e c’è chi, invece, teme che questa presunta relazione possa in qualche modo distogliere Alcaraz dai suoi impegni sportivi e penalizzare addirittura Emma, che diventerebbe capro espiatorio delle sconfitte di lui.

Certo è che, in un torneo dove la pressione è altissima, piccoli dettagli come un sorriso o un’occhiata rubata finiscono per diventare il vero spettacolo parallelo. E poco importa se tra Alcaraz e Raducanu ci sia davvero un flirt: la loro presenza insieme basta per alimentare la fantasia del pubblico, che continua a seguire ogni loro gesto con occhi sognanti.