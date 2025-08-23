Berrettini, raddoppiano i sorrisi: finale col botto

Dalla Cina all’Europa: il tennista Matteo Berrettini si prepara a un ritorno in grande stile con due notizie che accendono l’entusiasmo dei fan italiani.

Sono state settimane di apprensione e di attesa, visto il modo in cui aveva lasciato l’All England Club. Matteo Berrettini era stato sconfitto al primo turno di Wimbledon in maniera del tutto inaspettata e, dopo aver salutato i tifosi con le lacrime agli occhi, in conferenza stampa si era lasciato andare ad uno sfogo molto duro.

Aveva condiviso con i giornalisti e coi tifosi il suo bisogno di staccare e di ritrovarsi, perché non era quello, così aveva detto, il modo – arrendevole – in cui intendeva stare in campo. Il timore dei suoi sostenitori era che stesse maturando, dentro di sé, la decisione più dura che un atleta alla soglia dei 30 possa decidere di prendere, vale a dire quella di lasciare il tennis. Quando, però, si è palesato sui social in compagnia di Jannik Sinner, insieme al quale si stava allenando, le speranze si sono improvvisamente riaccese.

Ha saltato anche lo US Open, nonostante tutti sperassero che tornasse proprio in occasione dello Slam a stelle e strisce, ma questo forfait era ampiamente prevedibile. Non avrebbe avuto senso, dopo il lungo stop, tornare proprio in concomitanza con il Major d’Oltreoceano: Berrettini ha deciso di ricominciare dalla Cina, più precisamente dall’Atp 250 di Hangzhou, in programma a settembre.

Berrettini, le buone notizie sono due: le novità accendono l’entusiasmo dei tifosi

L’evento cinese rappresenterà una tappa fondamentale per il romano, che dopo questo stop ha bisogno di ritrovare ritmo e confidenza con il campo. La sua partecipazione a Hangzhou, se confermata, sarà dunque il segnale tangibile del recupero completo, oltre che un importante banco di prova in vista dei tornei successivi.

A questa ottima notizia se ne lega una seconda, altrettanto importante, che riguarda invece la Coppa Davis. Berrettini potrebbe essere disponibile per rappresentare il nostro Paese nella competizione a squadre e fare in modo che la Nazionale punti, dunque, a risultati ancor più prestigiosi. Il ritorno di un giocatore del suo calibro aumenterebbe di fatto le chance dell’Italia di avanzare nella manifestazione, essendo lui un formidabile uomo squadra capace di infondere fiducia e coraggio a compagni e tifosi.

Le prossime settimane, insomma, saranno cruciali in quest’ottica. Nel frattempo, è già estremamente rassicurante che si disponga, adesso, non di uno, ma di ben due motivi per sorridere e sperare in un finale di stagione ricco di emozioni. E che ci sia la speranza che il suo tormentatissimo 2025 possa finire, almeno quello, col botto.