Pronostico Manchester City-Tottenham: Guardiola sfida la sua bestia nera

Manchester City-Tottenham è una partita della seconda giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Manchester City ha iniziato la Premier League con un netto 4-0 ai Wolves, confermando la grande forma mostrata negli ultimi mesi: da aprile i Citizens hanno raccolto più punti di tutti (26) e non hanno mai perso. La solidità difensiva è stata determinante – sette clean sheet e meno tiri subiti di chiunque altro – ma Guardiola resta cauto. Contro il Tottenham, infatti, ha sofferto spesso: nove sconfitte in carriera, due solo nella scorsa stagione, con un clamoroso 4-0 incassato all’Etihad.

Il tecnico spagnolo può comunque contare sulla vena realizzativa di Erling Haaland, già autore di una doppietta all’esordio e vicino a un record storico: 50 gol casalinghi in meno di 50 partite di Premier League.

Dall’altra parte, il nuovo Tottenham di Thomas Frank ha convinto all’esordio battendo 3-0 il Burnley, dopo la buona prestazione in Supercoppa Europea contro il PSG. Gli Spurs sognano di vincere le prime due di campionato per la prima volta dal 2021, e con Richarlison in forma (due gol alla prima giornata) puntano a sorprendere ancora Guardiola. Gli ultimi precedenti promettono spettacolo: nelle ultime quattro sfide a Manchester sono stati segnati 21 gol, con gli Spurs sempre a segno almeno due volte.

Il pronostico

Il Manchester City è favorito per la vittoria in una partita in cui anche il Tottenham potrebbe riuscire a fare gol.

Le probabili formazioni di Manchester City-Tottenham

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): James Trafford, Rico Lewis, John Stones, Rúben Dias, Rayan Aït-Nouri, Nico González, Tijjani Reijnders, Bernardo Silva, Oscar Bobb, Jérémy Doku, Erling Haaland.

TOTTENHAM (4-3-3): Guglielmo Vicario, Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven, Djed Spence, Archie Gray, Pape Sarr, Lucas Bergvall, Mohammed Kudus, Brennan Johnson, Richarlison.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1