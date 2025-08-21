Vista oceano e piste da bowling: 25 milioni per la villa da sogno di Maria Sharapova

Maria Sharapova vende la sua villa da sogno a Manhattan Beach: costa un occhio della testa, ma è dotata praticamente di ogni comfort.

Manhattan Beach, California. Sorge qui, di fronte all’oceano, una delle proprietà in assoluto più esclusive della zona. Una villa di lusso – ma veramente – che appartiene, da qualche anno a questa parte, all’ex regina del tennis Maria Sharapova. Questa proprietà, nel 2015, la stregò, al punto tale che la campionessa decise di investire nel suo acquisto e di godersi tutti i comfort che questa meravigliosa residenza aveva da offrire.

Adesso, però, ha deciso di metterla in vendita, per la gioia di quanti, in questi anni, hanno sognato di poter vivere in quella villa straordinaria di proprietà dell’atleta russa. Resta da capire chi potrà permettersela, però, visto e considerato che la villa a Manhattan Beach costa davvero un occhio della testa: il prezzo di mercato è di 25 milioni di dollari, l’equivalente in euro di 23 milioni.

Un prezzo da capogiro, sì, ma ampiamente giustificato dalle caratteristiche, indubbiamente uniche, di questa casa da sogno con vista sull’oceano Pacifico. Un vero e proprio capolavoro di design contemporaneo, firmato dallo studio KAA Design e ultimato nel 2015, che mixa in modo pressoché perfetto lusso, comfort e dettagli esclusivi. Con degli elementi di spicco dinanzi ai quali, vi avvertiamo, potreste rimanere senza parole.

Lusso a go-go nella villa di Sharapova, in vendita a Manhattan Beach

Pensate un po’, la vista sull’oceano non è la cosa più pazzesca di questa villa di lusso, visto e considerato che ogni ambiente è connotato da un’atmosfera sofisticata e moderna e da tanta luce naturale che entra dalle vetrate a doppia altezza.

All’esterno trova spazio una splendida piscina, che è solo uno dei tanti plus di quest’abitazione da sogno in California. La Sharapova, infatti, ha voluto arricchire la residenza con un dettaglio decisamente insolito per una casa privata, ovvero due piste da bowling private che rendono la sua dimora ancor più esclusiva e lussuosa.

Per il resto, ogni dettaglio, dagli arredi minimalisti agli spazi ampi e curati, trasuda eleganza e ricercatezza. È il riflesso della personalità della Sharapova, se vogliamo, una donna che dopo il ritiro dallo sport ha saputo reinventarsi come imprenditrice e icona di stile. In vendita non c’è solo una casa come tante altre, dunque, ma la possibilità, per chi se lo potrà permettere, di vivere dentro un pezzo di storia legato a una delle sportive più famose e vincenti degli ultimi vent’anni.