Pronostici Europa League 21 agosto: obiettivo ipotecare la qualificazione

Europa League, il Panathinaikos vuole evitare una seconda retrocessione: nell’andata degli spareggi per i greci ci sono i turchi del Samsunspor.

Ultimi posti in palio per la fase campionato dell’Europa League. Le vincenti degli spareggi otterranno un pass per la competizione vera e propria, mentre le perdenti retrocederanno in Conference League, proseguendo comunque l’avventura europea. Il Panathinaikos cercherà di evitare quella che sarebbe una seconda retrocessione: i greci, che sul mercato hanno appena preso l’ex Milan Calabria, una settimana fa hanno eliminato lo Shakhtar Donetsk ai calci di rigore dopo due 0-0 ma prima ancora erano stati fatti fuori dagli scozzesi dei Rangers dai preliminari della manifestazione più importante.

Stavolta, almeno sulla carta, il compito è più agevole: per il club ateniese ci sono i turchi del Samsunspor, che iniziano il loro percorso proprio in questi spareggi. L’ottima partenza in campionato – due vittorie su due in Super Lig per gli uomini guidati dal tedesco Thomas Reis – fa ben sperare in vista della trasferta di Atene ma la maggiore esperienza del Panathinaikos a questi livelli sarà molto probabilmente determinante.

Allo stesso modo gli svedesi del Malmo proveranno a chiudere la pratica già all’andata: l’eliminazione dalla Champions per mezzo del Copenaghen non sembra aver lasciato strascichi ed il roboante 4-0 rifilato in campionato all’Halmstad in Allsvenskan lo ha dimostrato nello scorso fine settimana. Il Sigma Olomouc, che non si affaccia sul palcoscenico continentale da quasi un decennio, non dovrebbe impensierire più di tanto gli svedesi. Ipotizziamo, infine, un possibile colpaccio degli olandesi dell’Utrecht: il club della Eredivisie nei due turni precedenti si è preso lo scalpo di Sheriff e Servette realizzando 12 gol complessivi e la sensazione è che avrà vita facile anche contro i croati dello Zrinjski Mostar.

Le previsioni sulle altre partite

I danesi del Midtjylland e i portoghesi del Braga dovrebbero mettere una seria ipoteca sulla la qualificazione battendo rispettivamente i finlandesi del KuPS e i gibilterrini del Lincoln Red Imps. Le insidie non mancano ma entrambe sono nettamente favorite e non sarebbe una sorpresa se riuscissero ad ottenere un successo ampio.

Lo Young Boys dovrà fare i conti con la voglia di riscatto dello Slovan Bratislava, eliminato clamorosamente dai preliminari di Champions League dai kazaki del Kairat Almaty: prevediamo almeno un gol per parte in Slovacchia. Match da gol anche quello tra i polacchi del Lech Poznan e i belgi del Genk.

Europa League: possibili vincenti

Malmo (in Malmo-Sigma Olomouc)

Utrecht (in Zrinjski Mostar-Utrecht)

Panathinaikos (in Panathinaikos-Samsunspor)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Midtjylland-KuPS

Lincoln Red Imps-Braga

Europa League: le partite da almeno un gol per squadra

Slovan Bratislava-Young Boys

Lech Poznan-Genk

Comparazione quote

La vittoria dell’Utrecht è quotata a 1.70 su Lottomatica e a 1.67 su Snai. Il segno “Gol” in Slovan Bratislava-Young Boys è quotato invece a 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai.

