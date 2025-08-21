Pronostici Conference League 21 agosto: debuttano anche le “big”

Conference League, negli spareggi entrano in scena le rappresentanti dei principali campionati europei: impegni alla portata per Rayo Vallecano e Crystal Palace.

Chi passa resta in Europa, chi viene eliminato è fuori da tutto. Scatta l’ora decisiva anche in Conference League dove per le squadre che usciranno sconfitte dagli spareggi di accesso alla fase campionato questa volta non ci sarà alcuna possibilità di “retrocedere” in un’altra competizione com’è avvenuto finora. In questo turno entrano in scena anche le rappresentanti dei top 5 campionati europei, tra cui la Fiorentina: ai viola, che se la vedranno con gli ucraini del Polissya, abbiamo dedicato un post a parte.

I francesi dello Strasburgo non sono stati fortunatissimi nel sorteggio: partono favoriti contro il Brondby ma la sensazione è che i danesi daranno filo da torcere alla formazione allenata dall’inglese Liam Rosenior.

Nel terzo turno hanno ribaltato il Vikingur dopo aver perso 3-0 l’andata ed in campionato stanno tenendo il passo del Copenaghen capolista (12 punti in 5 giornate). Insomma, per lo Strasburgo, nonostante i favori del pronostico, non sarà una passeggiata, considerando pure il fatto che il club alsaziano – vittorioso con il Metz nel primo turno di Ligue 1 – non è assolutamente abituato al doppio impegno. Dovrebbero invece mettere un’ipoteca sul passaggio del turno Crystal Palace e Rayo Vallecano: sia inglesi che spagnoli hanno buone possibilità di battere con uno scarto importante i norvegesi del Fredrikstad e i bielorussi del Neman Grodno. Qualificazione alla portata anche per i turchi del Basaksehir: dopo aver estromesso Cherno More e Viking, il club di Istanbul dovrebbe imporsi anche sui rumeni dell’Universitatea Craiova. L’obiettivo, in questo caso, è far valere il fattore campo per poi recarsi in Romania in totale tranquillità.

Le previsioni sulle altre partite

Per lo Shakhtar Donetsk è stata indubbiamente un brutto colpo l’eliminazione dall’Europa League per mezzo del Panathinaikos, avvenuta dopo due due 0-0 e i calci di rigore. Gli ucraini devono ricomporsi subito, perché il Servette non gli stenderà il tappeto rosso, tenendo conto pure che il ritorno si giocherà tra una settimana in Svizzera: almeno tre gol complessivi sul neutro di Cracovia.

Prosegue il sogno dei maltesi dell’Hamrun, allenati dall’italiano Giacomo Modica: non sarebbe una sorpresa se riuscissero ad ottenere un risultato positivo contro i lettoni dell’RFS Riga. Per quanto riguarda infine le gare da almeno una rete per parte, occhio ai match tra Gyor e Rapid Vienna, tra Losanna e Besiktas e tra Celje e Banik Ostrava.

Conference League: possibili vincenti

Hamrun Spartans o pareggio (in Hamrun Spartans-RFS Riga)

Strasburgo (in Strasburgo-Brondby)

Basaksehir (in Basaksehir-Universitatea Craiova)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Shakhtar Donetsk-Servette

Neman-Rayo Vallecano

Crystal Palace-Fredrikstad

Conference League: le partite da almeno un gol per squadra

Gyor-Rapid Vienna

Losanna-Besiktas

Celje-Banik Ostrava

Comparazione quote

La vittoria dello Strasburgo è quotata a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” in Neman Grodno-Rayo Vallecano è quotato invece a 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.48 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI