Brilla Laila Hasanovic: la fiamma di Sinner stupisce in pizzo

Laila Hasanovic conquista i riflettori: la presunta nuova fiamma di Sinner incanta con un look in pizzo trasparente. Dopo Cincinnati, un sorriso in più.

Non avrebbe molto senso continuare a piangere sul latte versato, visto e considerato che uno degli appuntamenti più importanti della stagione sta per entrare nel vivo. Gli Us Open sono ormai all’orizzonte ed è meglio che Jannik Sinner guardi solo allo Slam a stelle e strisce, piuttosto che guardarsi indietro e ripensare a quello che è accaduto a Cincinnati.

L’impegno newyorkese richiederà, peraltro, la massima concentrazione da parte sua, visto che in ballo c’è molto più del titolo in sé. Lui e il suo principale rivale, lo spagnolo Carlos Alcaraz, si contenderanno, infatti, il trono del ranking Atp, ragion per cui si capisce bene che il Major americano, quest’anno, avrà tutto un altro sapore e significato.

E chissà se in tribuna, a plaudire al numero 1 – si spera ancora per molto – del mondo ci sarà anche la sua presunta nuova fiamma, la bellissima modella danese Laila Hasanovic. Si vocifera di una presunta relazione tra i due da oltre due mesi e la ragazza, guarda caso, è più volte stata avvistata sugli spalti, in giro per il mondo, mentre il fenomeno altoatesino giocava. Senza contare che, prima della sua partenza per il Nuovo Continente, Jannik era stato beccato proprio in sua compagnia.

La nuova musa di Sinner fa impazzire i fan con un reel delizioso

La coppia era stata avvistata a Montecarlo, a ridosso della partenza, mentre si godeva qualche ora di libertà tra una passeggiata e un gelato in un noto locale, frequentato per lo più dagli sportivi che risiedono nel Principato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laila Hasanovic🦂 (@lailahasanovic)



Tra risate, effusioni e buonumore, l’azzurro aveva ricaricato le pile insieme alla bella Laila, che, proprio qualche ora fa, ha ben pensato di far girare un po’ la testa ai suoi numerosi follower. Mentre Sinner si prepara agli Us Open, dopo il ritiro in finale a Cincinnati, la modella di Copenaghen continua a postare contenuti a più non posso. Uno su tutti, però, ha colpito i fan.

Ci riferiamo al reel in cui la Hasanovic sfoggia un look nei colori della terra, impreziosito da una longuette in pizzo che, a ben vedere, è completamente trasparente. Un seducente gioco di vedo/non vedo che deliziato il popolo dei social e che, manco a dirlo, ha acceso ancor di più i riflettori sulla splendida modella che ha fatto breccia nel cuore del fenomeno del tennis mondiale.