Pronostico Leeds-Everton: una sola sconfitta negli ultimi 11 precedenti

Leeds-Everton è una partita della prima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

I 100 punti conquistati nell’ultimo campionato di Championship hanno permesso al Leeds di tornare al piano di sopra dopo due anni di purgatorio nella serie cadetta. Uno dei grandi protagonisti della promozione in Premier League è stato il tecnico tedesco Daniel Farke: i Whites, a livello offensivo, si sono rivelati una vera e propria macchina da gol, avendone realizzati la bellezza di 95 in 46 partite.

Leeds che ha brillato soprattutto nella seconda parte del torneo: basti pensare che ha perso soltanto una delle ultime 28 partite, arrivando a +10 sulla terza. Ora l’impresa sarà mantenere la categoria: non affatto scontato, dal momento che nelle ultime stagioni molto spesso sono retrocesse le tre squadre che erano state promosse solo pochi mesi prima.

Everton, zero vittorie nel precampionato

Le amichevoli estive infondono una certa fiducia: il Leeds ha sfidato tre club del calibro di Manchester United, Villarreal e Milan, riuscendo ad evitare sempre la sconfitta (tre pareggi di fila). Il primo match ufficiale è il posticipo della prima giornata di Premier con l’Everton, che contro i Whites ha perso una sola volta negli ultimi 11 incontri (non accade dal 2020). I Toffees sono chiamati ad interrompere quella che è una piccola striscia negativa: hanno perso la partita d’esordio negli ultimi tre campionati, andando in difficoltà anche contro formazioni neopromosse. In attesa di altri rinforzi, in particolar modo in difesa, David Moyes – che è stato accontentato con gli arrivi di Grealish e Barry – è apparso un po’ preoccupato dopo un precampionato tutt’altro che esaltante: zero vittorie per l’Everton nelle amichevoli (quattro sconfitte in sei partite, l’ultima delle quali rimediata una settimana fa contro la Roma).

Grealish dovrebbe partire dal 1′, ma Moyes ha perso Branthwaite, che si è fatto male in allenamento e dovrà rimanere fuori per almeno un mese. Dall’altro lato, Farke spera di poter convocare l’ex di turno, Calvert-Lewin, mentre non ci sarà l’ex Udinese Bijol, squalificato.

Il pronostico

Non mancano le incognite, visto che le due squadre hanno cambiato tanto nel mercato in corso e i rispettivi tecnici avranno bisogno di tempo per oliare i meccanismi. Occhio, però, all’entusiasmo del Leeds, che dovrebbe riuscire quantomeno ad evitare la sconfitta in una gara da meno di quattro reti complessive.

Le probabili formazioni di Leeds-Everton

LEEDS (4-3-3): Lucas Perri; Byram, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Tanaka, Ampadu, Stach; James, Piroe, Gnonto.

EVERTON (4-3-3): Pickford; O’Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Gueye, Garner, Dewsbury-Hall; Ndiaye, Beto, Grealish.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1