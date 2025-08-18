Pronostici Coppa Italia 18 agosto: clean sheet improbabile

Coppa Italia, oltre al derby ligure tra Spezia e Sampdoria scendono in campo tre squadre di Serie A: il Torino ospita il Modena all’Olimpico.

L’avventura di Paolo Vanoli sulla panchina del Torino è durata solamente una stagione. I granata hanno chiuso per l’ennesima volta in una posizione di classifica anonima nonostante un discreto girone d’andata ed il tecnico ex Venezia non è stato confermato. Al suo posto il club del capoluogo piemontese ha scelto Marco Baroni, che torna “in provincia” dopo l’esperienza agrodolce alla Lazio: anche lui ha non ha sfigurato al timone di una big, ma il finale deludente ha convinto il presidente Lotito a cambiare, affidandosi nuovamente a Sarri.

Il Torino ha disputato diverse amichevoli: l’unica vittoria è arrivata con la Cremonese, mentre nelle ultime tre i granata si sono arresi al Monaco (due volte) ed al Valencia, incassando 9 gol complessivi. Il mercato, nel frattempo, ha portato in dote alcuni giocatori che all’ombra della Mole possono fare bene: in attacco i due ex Napoli Simeone e Ngonge vanno a caccia di rilancio dopo aver giocato con il contagocce nell’ultima stagione. Prima dell’esordio con l’Inter in campionato, il Torino ospita il Modena all’Olimpico nei trentaduesimi di Coppa Italia: gli emiliani, che nell’ultimo campionato di Serie B hanno sfiorato i playoff, si sono affidati ad Andrea Sottil, reduce dall’esperienza molto negativa – e fugace – sulla panchina della Sampdoria. Il Torino è ovviamente favorito ma non è da escludere che i Canarini riescano a segnare almeno una rete in una gara da più di due gol complessivi.

Le previsioni sulle altre partite

Parte dalla Coppa Italia anche la stagione dell’Udinese: i friulani se la vedranno con la Carrarese, la rivelazione dell’ultimo campionato di Serie B con una salvezza conquistata con larghissimo anticipo.

Sulla panchina dei bianconeri siede ancora Kosta Runjaic: il tecnico tedesco non potrà più contare su Thauvin e Lucca, entrambi partiti (uno in direzione Lens e l’altro in direzione Napoli). Nelle amichevoli però l’Udinese ha dato ottime sensazioni, battendo Strasburgo, Twente e Werder Brema in alcuni test internazionali.

La vittoria non sembra essere in discussione contro gli apuani, che non dovrebbero riuscire ad impensierire più di tanto i friulani. Negli alti due match in programma oggi spicca il derby ligure tra Spezia e Sampdoria: i blucerchiati in maniera rocambolesca e grazie ad una riammissione hanno evitato clamorosamente la Serie C e, ancora alle prese con i noti problemi economici, sperano in una stagione meno turbolenta. Al momento, però, lo Spezia sembra avere qualcosa in più. Chiudiamo con la sfida tra Audace Cerignola e Verona: i pugliesi, lo scorso anno in corsa fino alla fine per la Serie B, hanno poche speranze contro gli scaligeri. Le due categorie di differenza si faranno sentire: almeno tre gol complessivi.

Coppa Italia: possibili vincenti

Udinese (in Udinese-Carrarese)

Torino (in Torino-Modena)

Spezia (in Spezia-Sampdoria)

La partita da almeno tre gol complessivi

Audace Cerignola-Verona

Coppa Italia: la partita da almeno un gol per squadra

Torino-Modena

Comparazione quote

La vittoria dello Spezia è quotata a 1.87 su Lottomatica e a 1.80 su Snai. Il segno “Over 2.5” in Audace Cerignola-Verona è quotato invece a 1.42 su Lottomatica e a 1.45 su Snai.

