Anna Smolina conquista i fan: il mini dress rosa è un colpo da KO sui social

Non solo tennis per Anna Smolina: sui social la russa incanta con un mini dress rosa mozzafiato, dimostrando classe e carisma anche fuori dal campo.

In campo era determinata e agguerrita. Lottava punto a punto e non si dava per vinta finché non capiva che sarebbe stata la sua avversaria ad avere la meglio. Anche fuori dal campo, una volta appesa la racchetta al chiodo, è riuscita a ritagliarsi uno spazio tutto suo, d’un certo rilievo.

Tanto è vero che Anna Smolina, oggi, è un volto social particolarmente noto ed apprezzato. Non si tratta soltanto di moda e lifestyle: l’ex atleta russa condivide spesso momenti dai quali si evince che ha mantenuto un legame con la sua vecchia vita sportiva, alternandoli a contenuti più leggeri che fanno in modo che il suo pubblico la percepisca come vicina a loro. Senza considerare che, molto spesso, per consolidare la sua presenza su Instagram e dintorni, cala anche qualche jolly.

Come quello, appunto, che è comparso sul suo profilo Instagram nelle scorse ore. La splendida Anna, classe 1994, ha infatti pubblicato un nuovo carosello su Instagram che ha immediatamente catturato, manco a dirlo, l’attenzione dei suoi follower. Protagonista dello scatto un abitino rosa aderente, una sorta di “seconda pelle” che ha messo in risalto il suo fisico scolpito, “eredità” della precedente carriera sportiva, e la sua naturale eleganza.

Dalla racchetta ai social: il fascino di Anna Smolina tra tennis e stile

Il post, accompagnato da una serie di pose studiate ma allo stesso tempo spontanee, ha raccolto centinaia di like e commenti in poche ore. Molti fan hanno sottolineato quanto Anna riesca a trasmettere fascino e sicurezza anche lontano dal tennis, ponendo l’accento su come abbia costruito un’immagine che fonde sport e glamour in modo perfetto.

Con il suo ultimo post, insomma, Anna ha confermato di avere tutte le carte in regola per imporsi non solo con la racchetta in mano, cosa che ha fatto egregiamente quando giocava, ma anche come icona social capace di unire fan di sport e amanti dello stile. Segno che ha costruito con costanza un percorso in grado di unire performance agonistiche e una forte presenza online, due aspetti che oggi vanno sempre più di pari passo.

E grazie ai quali, ne siamo certi, si continuerà a parlare ancora a lungo di quella ex tennista che, una volta appesa la racchetta al chiodo, ha continuato a far sognare i follower con pose da urlo e mini dress da sogno.