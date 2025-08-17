Pronostico Milan-Bari: in Coppa Italia il primo atto dell’Allegri 2.0

Milan-Bari è una partita valida per i trentaduesimi di Coppa Italia e si gioca domenica alle 21:15: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming.

Il quasi sold out di San Siro per un trentaduesimo di Coppa Italia in pieno agosto significa solo una cosa: non manca l’entusiasmo attorno al Milan nonostante i rossoneri siano reduci da una stagione deludente, terminata anche con una dura contestazione da parte dei tifosi nei confronti della società. Il ritorno di un tecnico come Massimiliano Allegri, che da queste parti aveva già allenato agli albori dello scorso decennio vincendo anche uno scudetto, ha riacceso l’entusiasmo.

L’allenatore livornese, pur non essendo apprezzato dai cosiddetti “giochisti”, rappresenta una garanzia. Ed il suo pragmatismo, unito alla grande esperienza, è forse quello che serviva ad un Milan che dopo l’ottavo posto dello scorso anno ha l’obbligo di rialzare l’asticella in una stagione in cui, a differenza delle altre dirette concorrenti, il Diavolo non giocherà le coppe europee e potrà concentrarsi solamente sul campionato.

I rossoneri sembrano essersi mossi bene anche sul mercato: al di là di qualche cessione eccellente (Reijnders) hanno formato un centrocampo interessante (Modric, Jashari, Ricci), in attesa del grande colpo in attacco (Vlahovic?). Nel precampionato il Milan ha alternato buone prestazioni ad altre rivedibili: vittoria per 4-2 contro il Liverpool nella tournée in Asia e sconfitta con il Chelsea a Stamford Bridge nello scorso fine settimana. La sfida di Coppa Italia contro il Bari, formazione che milita in Serie B, per Allegri sarà una sorta di prova generale in vista dell’esordio in campionato con la Cremonese, in programma nel prossimo weekend. I pugliesi, dopo aver mancato i playoff nella passata stagione, sognano un campionato ambizioso: in panchina c’è Fabio Caserta, reduce da un’annata positiva alla guida del Catanzaro.

A giudicare dai risultati delle amichevoli, Allegri non ha ancora risolto completamente i problemi difensivi del Milan: un solo clean sheet per i rossoneri, con i modesti australiani del Perth Glory, travolti 9-0. Questo però è un match ufficiale ed il tecnico livornese ci tiene a partire con il piede giusto. Ipotizziamo una vittoria con almeno due gol di scarto da parte del Diavolo, che molto probabilmente riuscirà pure a non prendere gol.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Bartesaghi; Pulisic, Loftus-Cheek; Leao.

BARI (4-2-3-1): Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval; Braunoder, Pagano; Bellomo, Pereiro, Moncini; Rao.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0