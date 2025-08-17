Pronostici Ligue 1 17 agosto: il successo esterno manca da 12 anni

Ligue 1, nel programma domenicale spicca la sfida tra Brest e Lille: i Dogues hanno perso due grandi protagonisti della scorsa stagione.

Escludendo la partita che vedrà protagonisti i campioni di Francia e d’Europa del PSG, a cui abbiamo dedicato un post a parte, il match più interessante proposto dal programma domenicale della Ligue 1 è quello tra Brest e Lille, due squadre che lo scorso anno hanno chiuso tra le prime dieci.

I Dogues sono arrivati quinti, a +10 sui bretoni: 60 punti, tuttavia, non sono bastati per qualificarsi alla coppa più ambita, vale a dire la Champions League. Non sorprende, dunque, che il club si sia dovuto privare di due pezzi da novanta come il portiere Chevalier e l’attaccante David, finiti rispettivamente al PSG e alla Juventus.

Al posto del canadese è arrivato l’esperto Giroud: l’ex milanista vuole ancora dire la sua nonostante i 38 anni dopo la non entusiasmante esperienza in MLS con i Los Angeles FC. L’obiettivo del Brest, invece, è migliorare il nono posto, anche se sarà complicato ripetere l’impresa di due anni fa, quando i biancorossi riuscirono clamorosamente a qualificarsi alla Champions League. La squadra di Eric Roy ha ben figurato nelle amichevoli, battendo anche il Napoli (2-1) e dovrebbe riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta, considerando pure che il Lille non vince da queste parti da ben dodici anni: prevediamo almeno una rete per parte.

Le previsioni sulle altre partite

C’è grande curiosità attorno al debutto del Paris FC, la seconda squadra di Parigi – torna il derby cittadino con il PSG – tornato al piano di sopra per la prima volta dal lontano 1979.

I capitolini, guidati da Stephane Gilli, nell’ultima Ligue 2 sono arrivati secondi a -2 dal Lorient: merito anche di una difesa rocciosissima, la meno perforata considerando le due principali categoria del calcio transalpino. Proprio per questo motivo prevediamo una gara non particolarmente emozionante con l’Angers, che come lo scorso anno punta a restare in massima serie. Altro potenziale scontro salvezza è quello tra Auxerre e Lorient: leggermente favoriti i padroni di casa, dal momento che gli ospiti, neopromossi, avranno bisogno di qualche settimana per ambientarsi nella nuova categoria. Lo Strasburgo, infine, ha buone possibilità di uscire con punti in tasca dalla trasferta di Metz: i Grenats nel calciomercato hanno perso quasi tutti i loro pezzi pregiati.

Ligue 1: possibili vincenti

Brest o pareggio (in Brest-Lille)

Auxerre (in Auxerre-Lorient)

Strasburgo o pareggio (in Metz-Strasburgo)

La partita da meno di tre gol complessivi

Angers-Paris FC

Ligue 1: la partita da almeno un gol per squadra

Brest-Lille

Comparazione quote

La vittoria dell’Auxerre è quotata a 2.35 su Lottomatica e a 2.30 su Snai. Il segno “Gol” in Brest-Lille è quotato invece a 1.65 su Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

