Pronostico Nantes-PSG: nessuna sorpresa nel debutto dei campioni

Nantes-PSG è una partita della prima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Il PSG ha inaugurato la nuova stagione con un titolo, la Supercoppa Europea (mai vinto prima nella storia del club), quinto trofeo dell’anno solare dopo la Ligue 1, la Supercoppa di Francia, la Coppa di Francia e la Champions League. Per avere la meglio sul Tottenham, tuttavia, ci sono voluti due lampi nei minuti finali di una partita in cui i campioni d’Europa non hanno affatto brillato: fino all’85’, infatti, la squadra di Luis Enrique era sotto di due gol e sembrava destinata a perdere la seconda finale di fila dopo la debacle nell’ultimo atto del Mondiale per Club contro il Chelsea.

Lee e Gonçalo Ramos hanno consentito al PSG di portare il match ai rigori, lotteria vinta malgrado l’errore del centrocampista Vitinha, primo rigorista. Durante i tiri dagli undici metri si è riscattato il nuovo portiere Chevalier, appena arrivato dal Lille – e subito diventato titolare dopo la rottura, insanabile, con Gigio Donnarumma, che in questa sessione lascerà Parigi: l’estremo difensore, gradito a Luis Enrique per le sue capacità con i piedi, non era stato impeccabile in occasione del secondo gol degli Spurs. Nel complesso, il PSG è apparso un po’ imballato: abbastanza prevedibile, dal momento che dopo il Mondiale per Club non aveva disputato neppure un’amichevole. Non mancano le incognite, dunque, nell’esordio in Ligue 1 con il Nantes. I gialloverdi anche quest’anno puntano ad una salvezza tranquilla, non scontata dopo le numerose cessioni che rendono l’ambiente “canarino” un vero e proprio cantiere aperto. In panchina non c’è più Antoine Kombouare: al suo posto il portoghese Luis Castro.

Come vedere Nantes-PSG in diretta tv e in streaming

Nantes-PSG è in programma domenica alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il segno "Gol" è quotato a 1.72 su Lottomatica e a 1.67 su Snai. Il segno "Over 2.5" è quotato invece a 1.43 su Lottomatica e a 1.42 su Snai.

Il pronostico

Il PSG non dovrebbe avere problemi ad avere la meglio su un Nantes indebolito ed in ricostruzione, che peraltro ha pure deluso nel precampionato, tenendo solo una volta la porta inviolata in cinque amichevoli (una vittoria e quattro sconfitte). I gol complessivi saranno almeno tre.

Le probabili formazioni di Nantes-PSG

NANTES (4-3-3): Anthony Lopes; Amian, Awaziem, Tati, Cozza; Leroux, Lepenant, Hyeok-kyu Kwon; Benhattab, Mohamed, Guirassy.

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3