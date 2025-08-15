Gelo in vasca, caldo sui social: Kalinskaya conquista tutti

La tennista russa Anna Kalinskaya condivide un momento inusuale e glaciale sui social: un mix di allenamento, bellezza e curiosità che conquista il web.

C’è una parte di follower che continua a sperare, ancora oggi, che possa esserci un ritorno di fiamma. Ma Jannik Sinner e Anna Kalinskaya si sono detti addio ormai quasi un anno fa a questa parte, ragion per cui appare difficile, se non del tutto impossibile, che possano riconciliarsi e decidere di riprovarci.

Anche perché un certo video, circolato nei mesi scorsi, ci ha rivelato che non si sono lasciati esattamente in buoni rapporti. I due ex piccioncini si sono incrociati tra le stradine dell’All England Club e non si sono neppure degnati di uno sguardo, quindi è evidente che la loro storia d’amore non sia finita in maniera pacifica, anzi. Non è dato sapere, comunque, perché abbiano chiuso, perciò tutto che si può supporre in merito è frutto solo di congetture e non di certezze o dati di fatto.

Un dato di fatto, però, a ben vedere, c’è. La Kalinskaya ha attraversato un momento un po’ difficile, non solo per la separazione dal numero 1 del mondo, ma anche dal punto di vista tennistico. Oggi, però, è tornata a sorridere, soprattutto perché, per l’appunto, sembrerebbe aver ritrovato la gioia di giocare a tennis e di vincere grazie al suo talento e alla sua determinazione.

La campionessa russa tra sport e provocazione social

E quanto sia felice e leggera, in questo momento della sua carriera, lo si evince anche dai contenuti che sta pubblicando sui social network. Uno su tutti, quello in cui si è mostrata immersa in una vasca piena di ghiaccio subito dopo la partita che aveva vinto contro Ekaterina Aleksandrova, in quel di Cincinnati.

Come molti tennisti, a gara conclusa ha optato per questa pratica, molto comune tra gli atleti professionisti, al fine di favorire il recupero muscolare. Ma se da un lato la foto ha avuto un significato tecnico, dall’altro il web non ha potuto fare a meno di notare il fascino della giocatrice. In poche ore, lo scatto ha conquistato like e commenti, confermando quanto Anna sappia attirare l’attenzione anche lontano dai campi. Il tutto contrapponendo al gelo del ghiaccio il “caldo” che di certo avranno avvertito i follower vedendo questa foto.

Un perfetto mix tra sport estremo, fascino personale e interazione con i fan. Un momento che conferma ancora una volta quanto la tennista russa sappia trasformare qualsiasi gesto in occasione di spettacolo online, pur rimanendo sempre autentica e magnetica.