Dalle voci su Musetti alle occhiate di Rune: il video che fa discutere

Allenamento fianco a fianco e sguardi di fuoco che non sono passati inosservati: la saga “Due cuori e una racchetta” si arricchisce di un nuovo capitolo.

Lorenzo Musetti sta per diventare papà per la seconda volta e la sua storia d’amore con Veronica Confalonieri procede, evidentemente, a gonfie, gonfissime, vele. Questa storia d’amore, così come, d’altra parte, la paternità, sembrerebbe averlo oltretutto cambiato. In positivo, diremmo, nella misura in cui sembra molto più “composto” e riflessivo di quanto non fosse in passato.

Riflessivo non lo era di certo quando, qualche anno fa, gli fu attribuito un flirt con una collega del circuito maggiore. A sganciare la bomba era stata la stampa rumena, certa del fatto che ci fosse del tenero tra il tennista carrarino ed Elena Gabriela Ruse, oggi al 66esimo posto del ranking mondiale femminile. Se fossero state rose di certo sarebbero fiorite, ma così non è stato. Molto probabilmente, dunque, ammesso che le voci in questione avessero un fondamento, si è trattato solo di una semplice frequentazione.

Se ci fosse stato dell’altro, del resto, Veronica non sarebbe mai apparsa nella sua vita. Sta di fatto che, Lorenzo Musetti a parte, la bella tennista romena, classe 1997, continua ad essere al centro del gossip che ruota attorno all’ambiente sportivo. Da qualche giorno a questa parte, infatti, si è tornati a parlare di lei con una certa insistenza per via di un video che sembrerebbe rivelare un inedito retroscena.

Allenamento ravvicinato e occhiate social: Rune e Ruse fanno parlare il web

La campionessa di Bucarest non è la sola protagonista di questo filmato. Insieme a lei c’è, infatti, il tennista Holger Rune, che si sta allenando sulla cyclette in sala cardio e che fa qualcosa di estremamente curioso.

Mentre si allena, guarda infatti con una certa insistenza la bella Elena Gabriela Ruse, che, ad una manciata di metri di distanza da lui, sta facendo la stessa cosa. Scherzi a parte, per quello che ne sappiamo, è possibile anche che il giovane Holger fosse sovrappensiero e che non stesse effettivamente lanciando delle occhiate furtive alla sua collega, ma qualcosa ci dice che, invece, stava facendo esattamente quello.

Elena è una bellissima ragazza, d’altra parte, per cui non ci stupirebbe affatto scoprire che Rune abbia un debole per lei, come forse in passato lo ha avuto anche lo stesso Musetti. Che all’orizzonte si profili un nuovo episodio di “Due cuori e una racchetta”?