Badosa dimentica Tsitsipas e lo stop agli US Open a ritmo di TikTok: divina in cam

Nonostante la rottura con Tsitsipas e la rinuncia agli US Open, Paula Badosa conquista i fan con un TikTok spensierato e pieno di energia.
Non si può certo dire che stia attraversando un momento facile. Eppure, l’impressione è che Paula Badosa non abbia alcuna intenzione di buttarsi giù o di lasciarsi scoraggiare dagli eventi che, in rapida successione, stanno mettendo a dura prova i suoi nervi e la sua pazienza.
Il riferimento non è solo all’infortunio che, negli ultimi mesi, l’ha costretta a rinunciare a parecchi degli eventi ai quali, invece, avrebbe dovuto presenziare. Nel calderone bisogna necessariamente metterci anche la rottura con il collega Stefanos Tsitsipas, avvenuta in circostanze misteriose e senza, soprattutto, alcuna avvisaglia. Il giorno prima erano lì a raccontare che la loro storia d’amore era nata a Roma, quello dopo i rumors sulla fine della loro relazione si rincorrevano ai quattro angoli del globo.
Non è dato sapere perché si siano lasciati e in che misura, soprattutto, le rispettive frustrazioni, legate a una stagione che non è stata brillante per nessuno dei due, possano avere influito sull’andamento di questa love story. Di certo c’è solo che nessuno dei due ha inteso commentare in alcun modo l’addio e che i supporter degli Tsitsidosa, dunque, sono rimasti in bilico, “appesi”, con tante domande e nessuna risposta.
Tra TikTok e sorrisi: la nuova energia di Paula Badosa
Il fatto, poi, che la bella tennista iberica abbia dovuto cancellarsi dagli Us Open – ai quali, peraltro, avrebbe dovuto giocare anche il doppio misto in coppia con Stefanos – non ha fatto altro che aggravare ulteriormente una situazione già di per sé estremamente delicata.
@paulabadosa Empezando el dia con #bronceador @Juan Luis ♬ sonido original – Paula Badosa
Non se la passa troppo bene, insomma, almeno in teoria, eppure dal video che ha pubblicato poche ore fa su TikTok non si direbbe. La bella Paula si è lanciata in un balletto abbastanza sexy, ammiccando e sorridendo all’obiettivo, leggera e divertita. Come a voler testimoniare che, nonostante gli impegni mancati e le delusioni, non abbia né l’intenzione e né la voglia di perdere il sorriso e la sua energia.
Il video, manco a dirlo, ha subito catturato l’attenzione dei fan, diventando rapidamente virale. A maggior ragione perché, arrivando in questo momento così particolare, ha assunto ben presto un significato diverso.