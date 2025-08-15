Badosa dimentica Tsitsipas e lo stop agli US Open a ritmo di TikTok: divina in cam

Nonostante la rottura con Tsitsipas e la rinuncia agli US Open, Paula Badosa conquista i fan con un TikTok spensierato e pieno di energia.

Non si può certo dire che stia attraversando un momento facile. Eppure, l’impressione è che Paula Badosa non abbia alcuna intenzione di buttarsi giù o di lasciarsi scoraggiare dagli eventi che, in rapida successione, stanno mettendo a dura prova i suoi nervi e la sua pazienza.

Il riferimento non è solo all’infortunio che, negli ultimi mesi, l’ha costretta a rinunciare a parecchi degli eventi ai quali, invece, avrebbe dovuto presenziare. Nel calderone bisogna necessariamente metterci anche la rottura con il collega Stefanos Tsitsipas, avvenuta in circostanze misteriose e senza, soprattutto, alcuna avvisaglia. Il giorno prima erano lì a raccontare che la loro storia d’amore era nata a Roma, quello dopo i rumors sulla fine della loro relazione si rincorrevano ai quattro angoli del globo.

Non è dato sapere perché si siano lasciati e in che misura, soprattutto, le rispettive frustrazioni, legate a una stagione che non è stata brillante per nessuno dei due, possano avere influito sull’andamento di questa love story. Di certo c’è solo che nessuno dei due ha inteso commentare in alcun modo l’addio e che i supporter degli Tsitsidosa, dunque, sono rimasti in bilico, “appesi”, con tante domande e nessuna risposta.

Tra TikTok e sorrisi: la nuova energia di Paula Badosa

Il fatto, poi, che la bella tennista iberica abbia dovuto cancellarsi dagli Us Open – ai quali, peraltro, avrebbe dovuto giocare anche il doppio misto in coppia con Stefanos – non ha fatto altro che aggravare ulteriormente una situazione già di per sé estremamente delicata.



Non se la passa troppo bene, insomma, almeno in teoria, eppure dal video che ha pubblicato poche ore fa su TikTok non si direbbe. La bella Paula si è lanciata in un balletto abbastanza sexy, ammiccando e sorridendo all’obiettivo, leggera e divertita. Come a voler testimoniare che, nonostante gli impegni mancati e le delusioni, non abbia né l’intenzione e né la voglia di perdere il sorriso e la sua energia.

Il video, manco a dirlo, ha subito catturato l’attenzione dei fan, diventando rapidamente virale. A maggior ragione perché, arrivando in questo momento così particolare, ha assunto ben presto un significato diverso.