Pronostici Conference League 14 agosto: hanno già la qualificazione in tasca

Conference League, si conclude il terzo turno di qualificazione: giochi quasi fatti nella sfida dalla quale uscirà l’avversaria della Fiorentina.

Tra una settimana la Fiorentina scenderà in campo nell’andata dello spareggio di accesso alla fase campionato di Conference League. I viola, con ogni probabilità, se la vedranno con gli ucraini del Polissya Zhytomyr, che nel primo round del terzo turno di qualificazione con gli ungheresi del Paksi ha sostanzialmente “prenotato” i biglietti per Firenze: gli uomini di Ruslan Rotan non hanno avuto pietà dei magiari, ora costretti a rimontare un 3-0 pesante come un macigno.

Il Paksi, ovviamente, non potrà fare calcoli: l’obiettivo è segnare più gol possibili per riaccendere la speranza. A differenza di sette giorni fa, dunque, è assai probabile che entrambe vadano a segno almeno in un’occasione.

Non dovrebbe fallire l’appuntamento con la vittoria l’AEK Atene, fermato dai ciprioti dell’Aris Limassol in trasferta (2-2): il club di Atene, che di recente ha arruolato l’ex attaccante di Fiorentina e Milan Luka Jovic, davanti al proprio pubblico riuscirà verosimilmente ad avere la meglio sugli avversari, avvicinandosi ad uno degli obiettivi stagionali. Nessun problema per gli olandesi dell’AZ Alkmaar: il ritorno con il Vaduz sarà molto probabilmente una passeggiata dopo il 3-0 di una settimana fa. Anche in questo caso prevediamo almeno tre gol complessivi, visto l’enorme divario tra le due compagini.

Le previsioni sulle altre partite

Qualificazione alla portata pure per il Levadia: gli estoni all’andata l’hanno spuntata in Lussemburgo contro il Differdange (2-3) ed in casa dovrebbero far valere nuovamente la propria superiorità in una gara che si profila movimentata.

Remuntada complicatissima per i danesi del Brondby e per gli israeliani del Beitar Gerusalemme, chiamati a ribaltare i 3-0 rimediati all’andata contro Vikingur Reykjavik e Riga: entrambe dovranno prendersi dei rischi, motivo per cui i gol non dovrebbero mancare. Almeno una rete per parte, infine, in Sheriff Tiraspol-Anderlecht, Astana-Losanna e Hibernian-Partizan: scozzesi, belgi e svizzeri hanno in tasca la qualificazione ma faranno fatica a tenere la porta inviolata.

Conference League: possibili vincenti

Levadia Tallinn (in Levadia Tallinn-Differdange 03)

AZ Alkmaar (in Vaduz-AZ Alkmaar)

AEK Atene (in AEK Atene-Aris Limassol)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Paksi-Polissya Zhytomyr

Beitar Jerusalem-Riga

Brondby-Vikingur Reykjavik

Conference League: le partite da almeno un gol per squadra

Sheriff Tiraspol-Anderlecht

Astana-Losanna

Hibernian-Partizan

Comparazione quote

La vittoria del Levadia Tallinn è quotata a 1.73 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai. Il segno “Over 2.5” in Brondby-Vikingur Reykjavik è quotato invece a 1.32 su Goldbet e Lottomatica e a 1.33 su Snai.

