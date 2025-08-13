Eugenie Bouchard in modalità cowgirl: vacanze da sogno senza tennis

Eugenie Bouchard sorprende tutti con una vacanza insolita, sfoggiando un look da cowgirl e godendosi momenti di relax dopo l’addio al tennis.

Ci avrebbe ripensato, nel caso in cui avesse trionfato al Masters 1000 di Montreal. Le cose non sono andate come sperava, però, ragion per cui, come ampiamente annunciato, si è ritirata definitivamente dallo sport che le ha regalato la notorietà. Era già scomparsa dai radar, per la verità, avendo deciso di dedicarsi al pickleball, ma stavolta è ufficiale: non la rivedremo più su un campo da tennis.

Solo lì, in realtà, considerando che Eugenie Bouchard non sembra avere la benché minima intenzione di uscire dai radar. Stare sotto i riflettori le è sempre piaciuta e l’intenzione, così sembrerebbe, è quella di rimanerci fino a che sarà possibile. E ci riuscirà benissimo se, come ipotizziamo, continuerà a sorprendere i suoi numerosissimi follower con scatti come quelli che ha pubblicato nelle scorse ore.

Naturalmente, com’è giusto che sia, una volta salutato definitivamente il pubblico canadese ha ben pensato di concedersi una piccola vacanza. La scelta giusta in un momento così delicato per una sportiva che non avrebbe mai voluto appendere la racchetta al chiodo ma che, per forza di cose, ha dovuto farlo.

Eugenie Bouchard: la vacanza da cowgirl che conquista i fan

Nello specifico, la bella Eugenie, o Genie che dir si voglia, ha conquistato i follower sfoggiando delle istantanee delle sue vacanze da sogno nel West americano.

Lo scenario sembrerebbe essere quello di un ranch, e indovinate un po’? La Bouchard si è calata alla perfezione nella parte, sfoggiando un look da cowgirl che, manco a dirlo, ha immediatamente catturato l’attenzione dei suoi fan. Abbandonate le scarpette da tennis, ha abbracciato la vita rurale indossando un cappello in perfetto stile western, una minigonna di jeans e una giacca scamosciata con le frange. Era veramente adorabile, oltre che supersexy, con le gambe in bella mostra e gli stivali texani a slanciare la sua splendida figura.

Attraverso questi scatti inediti, Eugenie Bouchard ha confermato di essere non solo una grande atleta, ma anche una donna capace di reinventarsi e di abbracciare nuove avventure con entusiasmo, senza rinunciare alla sua personalità esplosiva. E siamo certi che questa vacanza da cowgirl resterà impressa tra i momenti più originali e divertenti della sua vita dopo il tennis.