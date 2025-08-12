Spese pazze per Messi: il colpo di scena inaspettato che tutti hanno notato

Non solo gol: Messi conquista ancora una volta i riflettori con un colpo di scena inaspettato che mostra il suo stile unico e fuori dagli schemi.

Non deve stupire il fatto che si continui a parlare con tanta intensità di Lionel Messi. Ora il campione argentino gioca nell’Inter Miami e non è costantemente sotto i riflettori sportivi come lo era un tempo, ma questo non significa che i tifosi lo abbiano dimenticato, anzi. Per un motivo o per un altro, è sempre e comunque al centro dell’attenzione.

Lo è stato in particolar modo nei giorni scorsi, per via di un dettaglio che, per il motivo che comprenderete meglio a breve, non è passato inosservato. Messi, in occasione di una delle ultime sfide della sua squadra, ha assistito al match dalla tribuna: non è potuto scendere in campo perché stava scontando, come noto, un periodo di squalifica, dovuto al fatto che si è rifiutato di partecipare all’All-Star Game della MLS.

Eppure, nonostante questo, la Pulce è riuscita comunque a fare notizia. Il dettaglio di cui ha fatto sfoggio in tribuna non è sfuggito all’occhio degli spettatori e nemmeno degli utenti dei social. Non avrebbe potuto essere altrimenti, del resto, considerando che in quell’occasione ha indossato un oggetto veramente molto eccentrico del quale sapeva bene si sarebbe parlato tanto e a lungo.

Messi sorprende tutti con un dettaglio esclusivo che fa parlare più delle sue gesta sportive

Tutti hanno notato che Messi aveva al polso un orologio piuttosto sgargiante. Era rosa, rosa acceso, scelta cromatica stravagante ma comunque legata, in qualche modo, ai colori social del club di Miami.

Non è stato tanto il colore, ad ogni modo, a lasciare di stucco i tifosi, quanto il fatto che Lionel abbia speso un occhio della testa – non che non potesse permetterselo, intendiamoci – per portare con sé a casa un orologio in edizione limitata dedicato nientepopodimeno che a Barbie. Il modello è un Rolex Dayton più unico che raro, creato solo per i collezionisti degni di questo nome: al mondo ce ne sono solamente 10, e indovinate un po’? Costa e vale una barca di soldi.

L’iconico accessorio di lusso che celebra la bambola più famosa al mondo costa, pensate un po’, 810mila euro, cifra ampiamente giustificata dal fatto che la struttura dell’orologio sia ornata da zaffiri rosa e diamanti e che sia prodotto in oro giallo 18 carati. In più, come detto pocanzi, si intona perfettamente alla maglia casalinga dell’Inter Miami, motivo che lo avrà persuaso del fatto che investire in quel gioiello fosse una scelta più che legittima, per quanto insolita e stravagante.