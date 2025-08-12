Sinner sventola bandiera bianca: Alcaraz non si batte

Sinner parla della sua rivalità con Alcaraz e ammette con un sorriso: “È irraggiungibile”. Ecco il retroscena che ha lasciato di stucco i tifosi.

In occasione del debutto al Masters 1000 di Cincinnati è andato di fretta. Faceva talmente caldo che ha ben pensato fosse meglio pigiare direttamente sull’acceleratore ed entrare in modalità caterpillar, piuttosto che cincischiare e rischiare di perdere troppe energie. Energie che intendeva conservare, oltretutto, per il dopo-partita.

No, stavolta Jannik Sinner non è tornato in campo subito dopo il match per allenare un colpo in particolare o per dedicarsi ad una sessione tattica. Niente di tutto ciò. Si è dedicato, bensì, ad un altro sport, nel quale spesso e volentieri si “rifugia” per ritemprare corpo e mente dopo una sfida. Non è il calcio e non è nemmeno il calciotennis, ma il golf, che a quanto pare è entrato a fare stabilmente parte delle abitudini extra-professionali del numero 1 del ranking Atp.

Sì, avete capito bene: oltre a dilettarsi con racchetta e palline, Sinner ama giocare a golf. Gli piace, ma lo aiuta anche a rilassarsi, ed è proprio in quest’ottica che ha approfittato del soggiorno a Cincinnati per darci dentro e fare qualche buca. “Penso che sia un ottimo modo per trascorrere il tempo libero – ha osservato il fenomeno altoatesino – anche se non sono ancora un grande giocatore”. “Se a qualcuno finisce una palla nella golf car – ha poi aggiunto con grande autoironia – è probabile che sia proprio io“.

Le parole di Sinner su Alcaraz: “È troppo forte”

Non è il solo tennista di fama mondiale, tuttavia, ad avere un debole per il tennis. Tanti colleghi coltivano, come lui, questa passione, incluso, guarda caso, il suo più acerrimo rivale.

Parliamo di Carlos Alcaraz, che ha sempre ammesso di adorare questo sport e che, nei giorni scorsi, è stato visto sui campi da golf in compagnia del norvegese Casper Ruud. Gioca da prima che Sinner si interessasse al golf, ragion per cui è già più allenato del talento di San Candido. Ecco perché, quando gli è stato chiesto se intendesse giocare a golf con il suo rivale iberico, ha dato una risposta che ha spiazzato tutti.

Il golf, a quanto pare, è una passione condivisa da diversi protagonisti del circuito ATP. Tra questi, uno in particolare spicca: Carlos Alcaraz. Il rivale diretto di Sinner non ha mai nascosto il proprio entusiasmo per il green, e nei giorni scorsi è stato visto giocare insieme a Casper Ruud. La curiosità dei fan, inevitabilmente, si è accesa: chissà se prima o poi la loro rivalità si sposterà anche sui campi da golf.

“Giocare a golf con Carlos? No no, lui è troppo forte per me“, ha detto l’azzurro, ridendo. Lo ritiene evidentemente inavvicinabile, dunque, quanto meno sul green. Ma le gerarchie, si sa, nello sport come nella vita, possono sempre cambiare…