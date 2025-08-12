Pronostico Stella Rossa-Lech Poznan: continua la lunga imbattibilità

Stella Rossa-Lech Poznan è un match valido per il ritorno del terzo turno di qualificazione alla Champions League 2025-26 e si gioca martedì alle 21:00: pronostico.

La Stella Rossa è una delle tre squadre ad aver vinto la gara d’andata con più di un gol di scarto: la vittoria per 3-1 sul Lech Poznan in Polonia consente ai serbi di affrontare con una certa tranquillità il ritorno in programma nel solito catino infuocato del Marakana di Belgrado. Il protagonista indiscusso, sette giorni fa, è stato l’ex centrocampista di Empoli e Milan, Rade Krunic, autore di una doppietta: nonostante il minor possesso palla (60% contro 40%) la Stella Rossa ha fatto male al Lech con le veloci ripartenze, necessarie per spezzare l’equilibrio nel corso del secondo tempo, dopo che il primo si era chiuso con il risultato di 1-1.

Per i biancorossi è un momento particolarmente positivo: escluse le amichevoli disputate nel precampionato, i ragazzi di Vladan Milojevic non perdono da aprile ed in casa hanno un record quasi perfetto nelle ultime quattordici partite, conquistando ben 13 vittorie. Il sogno di prendere parte alla fase finale della Champions League per il terzo anno di fila, insomma, è vicino a diventare realtà: la Stella Rossa, infatti, sarebbe favorita anche nello spareggio finale, contro la vincente della sfida tra Dinamo Kiev e Pafos. Il Lech Poznan, invece, in caso di eliminazione sarebbe costretto ad accontentarsi della retrocessione nei preliminati di Europa League: comunque un buon traguardo per i campioni in carica di Polonia, che non hanno iniziato la stagione con il piede giusto in Ekstraklasa (due vittorie e una sconfitta per i biancazzurri di Niels Frederiksen, solamente noni).

Come vedere Stella Rossa-Lech Poznan in diretta tv e in streaming

La sfida Stella Rossa-Lech Poznan, valida per il ritorno del terzo turno di qualificazione alla Champions League ed in programma martedì alle 21:00, non avrà alcuna copertura televisiva in Italia. La gara sarà trasmessa sul sito OneFootball ed in streaming sull’app: basta registrarsi ed acquistare l’evento.

Il pronostico

Nell’ultimo match di campionato Milojevic ha schierato quasi solo riserve, motivo per cui i suoi uomini faranno sul serio anche nella gara di ritorno. L’allenatore della Stella Rossa non vuole sottovalutare l’impegno nonostante la qualificazione sia già ipotecata: in arrivo l’ennesima vittoria casalinga in una partita che come all’andata promette almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Stella Rossa-Lech Poznan

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Matheus; Milosavljevic, Veljkovic, Rodrigo, Tiknizyan; Krunic, Elsnik; Milson, Katai, Ivanic; Duarte.

LECH POZNAN (4-2-3-1): Mrozek; Joel Pereira, Skrzypczak, Milic, Joao Moutinho; Ouma, Kozubal; Gholizadeh, Luis Palma, Bengtsson; Ishak.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1