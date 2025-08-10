Pronostico Crystal Palace-Liverpool, Community Shield: non sarà una passeggiata

Crystal Palace-Liverpool è la finale della Community Shield: non sarà una passeggiata per i campioni d’Inghilterra battere la squadra che ha trionfato in FA Cup

È il momento dell’ormai classico “antipasto” della stagione 2025-26: domenica il Crystal Palace affronta il Liverpool nel Community Shield. Che lo si consideri una partita vera e propria o un’amichevole di lusso dipende spesso da se la propria squadra vince o perde, ma è probabile che entrambe vogliano conquistare subito un trofeo per dare il giusto slancio a quella che sperano sarà una stagione di successi.

Il Liverpool arriva all’appuntamento da campione della Premier League, avendo vinto con facilità il suo 20º titolo nella massima serie inglese (eguagliando il record) nella stagione 2024-25, mentre il Crystal Palace ha conquistato in modo sensazionale il suo primo grande trofeo battendo il Manchester City 1-0 nella finale di FA Cup a maggio.

Per il Crystal Palace sarà invece un debutto assoluto nella competizione. Le statistiche non sono incoraggianti: nessuna delle ultime quattro squadre alla prima partecipazione ha vinto il trofeo e, fatto ancor più preoccupante, due hanno perso proprio contro il Liverpool (Southampton nel 1976 e Wimbledon nel 1988).

Il Liverpool è stato sconfitto a Wembley lo scorso marzo dal Newcastle nella finale di EFL Cup e cercherà di riscattarsi. Non ha mai perso due volte nello stesso anno solare nello stadio nazionale.

Il Crystal Palace, dal canto suo, ha un buon rendimento a Wembley: ha vinto quattro delle sei partite disputate dal 2007 (da quando lo stadio è stato riaperto) in campo neutro, perdendo solo contro il Manchester United (finale FA Cup 2016) e il Chelsea (semifinale FA Cup 2022).

<h2″>Le ultime notizie sulle formazioni

La squadra di Oliver Glasner arriva a questa partita dopo aver fatto solo due acquisti nel mercato estivo: il terzino sinistro Borna Sosa, arrivato dall’Ajax, e l’ex portiere del PSV Walter Benítez, prelevato anch’egli dall’Eredivisie. Elemento fondamentale, il club ha finora trattenuto i suoi giocatori più importanti, incluso Eberechi Eze, nonostante le voci di interesse da parte dell’Arsenal. Eze ha segnato il gol decisivo nella finale di FA Cup a maggio ed è stato coinvolto in 12 gol nelle ultime 13 partite del Palace in tutte le competizioni (nove reti e tre assist). Glasner ha confermato venerdì che Eddie Nketiah resterà fuori per altre otto settimane a causa di un infortunio, mentre anche Matheus França e il giovane Caleb Kporha saranno assenti.

Il Liverpool, invece, ha effettuato diversi acquisti per rafforzarsi dopo il successo della scorsa stagione. L’ex coppia del Bayer Leverkusen, Jeremie Frimpong e Florian Wirtz, dovrebbe partire titolare, mentre Milos Kerkez e Hugo Ekitiké potrebbero anch’essi essere schierati dall’inizio.

Ryan Gravenberch era stato espulso nella sfida di campionato tra queste due squadre a maggio, ma la squalifica vale solo per la Premier League, quindi il centrocampista olandese potrà giocare domenica. Conor Bradley e Joe Gomez dovrebbero saltare il match per infortunio, mentre Alisson è di nuovo a disposizione dopo aver dovuto abbandonare il tour asiatico del Liverpool per rientrare in Brasile a causa di un’emergenza familiare.

Il pronostico

Il Liverpool resta favorito per la vittoria in una partita da almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Liverpool

CRYSTAL PALACE (4-3-3): Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Hughes, Wharton, Sosa; Eze, Sarr; Mateta.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Gomez, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Jones; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2